 

Из-за стрельбы в казанской школе Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия

11.05.2021, 13:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Пескова, Путин заслушал доклад ФСБ о стрельбе, произошедшей 11 мая в школе № 175 города Казани, и после этого дал поручение Золотову “с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший”.

Пресс-секретарь Путина отметил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки.

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая. Сперва была информация о девяти погибших и двух нападавших, одного из которых ликвидировали. Власти заявили, что нападавший был один, его задержали – это 19-летний Ильназ Галявиев.

ТАСС сообщил о 32 раненых учениках.

Mash написал, что Галявиев перед тем, как отправиться в школу, пообещал в соцсети убить “огромное количество биомусора” и застрелиться.

Он родился в день атаки на Всемирные торговые центры в Нью-Йорке – 11 сентября 2001 года, отмечает канал “ВКонтакте” “Регион-116 | Казань”. В школе, где произошла стрельба, он ранее учился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Ученые предупреждают об опасности чрезмерного употребления сладостей в детстве

04.10 / Российские правозащитники выступили в поддержку граждан Беларуси

27.02 / Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса

10.04 / Independent – Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН по климату из-за неравного доступа к вакцинам

30.10 / Захарова назвала чушью заявления о «вмешательстве» РФ в выборы в США

29.06 / Экономика: Греф дал крайне сомнительный прогноз курса рубля

31.03 / Преемник хетчбэка Toyota Aygo вышел на тестовые заезды

01.09 / Свидетелям защиты Ефремова пригрозили наказанием за ложные показания

12.11 / MSNBC – американские спецслужбы опасаются, что Трамп «разболтает» государственные секреты

18.11 / Die Welt – Швеция вводит новые ограничения против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика