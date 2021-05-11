Из-за стрельбы в казанской школе Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия

По словам Пескова, Путин заслушал доклад ФСБ о стрельбе, произошедшей 11 мая в школе № 175 города Казани, и после этого дал поручение Золотову “с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший”.

Пресс-секретарь Путина отметил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки.

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая. Сперва была информация о девяти погибших и двух нападавших, одного из которых ликвидировали. Власти заявили, что нападавший был один, его задержали – это 19-летний Ильназ Галявиев.

ТАСС сообщил о 32 раненых учениках.

Mash написал, что Галявиев перед тем, как отправиться в школу, пообещал в соцсети убить “огромное количество биомусора” и застрелиться.

Он родился в день атаки на Всемирные торговые центры в Нью-Йорке – 11 сентября 2001 года, отмечает канал “ВКонтакте” “Регион-116 | Казань”. В школе, где произошла стрельба, он ранее учился.

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