Баканов: Перед Украиной стоит немало угроз, но имя у них преимущественно одно – Россия

“Построение эффективной системы государственной безопасности […] – это нелегкая задача, потому что все мы понимаем, какие угрозы стоят перед нашей страной. Их на самом деле немало, но имя у них преимущественно одно – Россия; ее современная власть, которая использует Украину как полигон в реализации своих, каких-то невероятных, замыслов”, – сказал глава СБУ.

Он отметил, что Украина в противостоянии с оппонентом “растет, становиться сильнее”.

По словам Баканова, проблема в том, что РФ играет не в шахматы, а, “скорее, в Чапаева”.

“Цена этой игры – человеческие жизни. Недавно, когда возле наших границ увеличилась концентрация российский войск, мы в очередной раз почувствовали, что на этой шахматной доске действуют совсем другие правила. Да, сегодня ситуация несколько стабилизировалась, но мы должны осознать, что Россия отвела только часть своей армии. Угроза никуда не делась”, – подчеркнул глава СБУ.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что Россия отозвала только 3 тыс. своих военных, которые дислоцировались в оккупированном Крыму.

—