18-летняя дочь Мосс позировала для британского глянца в топе с глубоким декольте на улицах Лондона

На заглавном фото дочь Мосс запечатлена в черном берете и белом топе с глубоким декольте. На других фото Лила Мосс позирует в белом топе и длинной черной юбке с вырезом, а также в черном платье с декольте и в белых брюках с черным топом.

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Публикация от Lila Grace (@lilamoss)

На странице Vogue в Instagram отмечается, что для Лилы Мосс появление на страницах этого журнала стала дебютом, а фотосессия проходила на улицах Лондона.

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Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Контекст:

Британская модель Кейт Мосс родила дочь Лилу в сентябре 2002 года. Отец Лилы – издатель Джефферсон Хэк. Пара рассталась, когда их дочери исполнилось два года.

В мае 2020 года дочь Мосс на своей странице в Instagram анонсировала выход нового номера американского журнала мод V Magazine со своим фото на обложке, а в октябре дебютировала на подиуме в качестве модели.

В феврале 2021 года Лила Мосс украсила обложку японского Vogue.

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