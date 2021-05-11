 

18-летняя дочь Мосс позировала для британского глянца в топе с глубоким декольте на улицах Лондона

11.05.2021, 13:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заглавном фото дочь Мосс запечатлена в черном берете и белом топе с глубоким декольте. На других фото Лила Мосс позирует в белом топе и длинной черной юбке с вырезом, а также в черном платье с декольте и в белых брюках с черным топом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lila Grace (@lilamoss)

На странице Vogue в Instagram отмечается, что для Лилы Мосс появление на страницах этого журнала стала дебютом, а фотосессия проходила на улицах Лондона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Контекст:

Британская модель Кейт Мосс родила дочь Лилу в сентябре 2002 года. Отец Лилы – издатель Джефферсон Хэк. Пара рассталась, когда их дочери исполнилось два года. 

В мае 2020 года дочь Мосс на своей странице в Instagram анонсировала выход нового номера американского журнала мод V Magazine со своим фото на обложке, а в октябре дебютировала на подиуме в качестве модели.

В феврале 2021 года Лила Мосс украсила обложку японского Vogue.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / В Харькове выступила Полякова. По факту нарушения карантина полиция открыла уголовное производство

24.11 / Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА и назначил временного руководителя

29.04 / Принятие изменений в Земельный кодекс – шаг к прозрачному рынку земли – посольство США в Украине

08.04 / Стало известно о попытке Twitter купить Clubhouse за 4 млрд долларов

23.04 / Мишустин прилетел в Чечню

16.03 / Украинский генерал обвинил экс-начальника в сдаче крымских аэродромов

08.04 / В США создали робота-поводыря

17.02 / «Фан-зоны для преступников» – французские полицейские высмеяли идею «районов без проверки документов»

19.12 / Трамп предположил, что за кибератаками на ведомства США мог стоять Китай

16.07 / Помпео защитил реакцию администрации на сообщения о российских «выплатах» Талибану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика