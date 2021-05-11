 

Во всех школах Казани отменили занятия после стрельбы

11.05.2021, 13:44, Разное
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Во всех школах Казани 12 мая будут отменены занятия в связи с трагедией в гимназии №175. По поручения президента Татарстана Рустама Минниханова будут проверены все образовательные учреждения республики.

Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что 12 мая объявлен днём траура по погибшим в ходе происшествия.

Напомним, что во вторник в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Вооружённые преступники ворвались в здание и открыли огонь по учителям и ученикам. В результате погибли не менее восьми человек, ещё 21 человек были доставлен в больницы, шестеро детей находятся в реанимации, сообщает RT.



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