 

Считал себя равным богу: что известно об устроившем стрельбу в казанской школе

11.05.2021, 13:44, Разное
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За несколько дней до трагедии молодой человек завел собственный телеграм-канал, где опубликовал несколько жутких записей. Как оказалось, он считал себя равным богу, а всех других людей называл своими рабами. “Вы должны делать абсолютно все, что я захочу”, – заявил 19-летний юноша.

Как выяснили журналисты, устроивший стрельбу изучал программирование на четвертом курсе колледжа “ТИСБИ”. Молодой человек был отчислен в этом году из-за академических задолженностей. Знакомые описывали его как тихого и неконфликтного студента, передает РБК.

Задержанному юноше проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Как пояснил адвокат Владимир Неупокоев, следователи выяснят, отдавал ли молодой человек отчет своим действиям. Если окажется, что нет, тогда он сможет избежать уголовной ответственности, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате нападения на школу погибли учительница и семь детей. Еще двадцать человек получили ранения. Злоумышленника оперативно задержали. При юноше было официально зарегистрированное оружие, по предварительным данным, он получил его совсем недавно – в апреле.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что в учебном заведении не было охраны. В здании была установлена тревожная кнопка. Первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, уточняет телеканал “360”.



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