Что ты сделала, чтобы не потерять мужа? – Личное мнение

Помимо Бузовой, на этих праздниках подвергся госпитализации и известный — не знаю, чем он занимается — Влад Топалов.

Жена Топалова, Регина Тодоренко, очень переживала по этому поводу в соцсетях.



Фото: Соцсети

«Чуть не потеряла тебя! Когда ты пропал с радаров не на 2 часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время».

То есть, хронологию событий мы поняли. А что ты сделала, чтобы не потерять мужа?

Ну, как что? Вот, объявила обо всём в Инстаграме. Это — самое главное. Муж пропал с радаров — что делать? Писать быстрее пост, а то все отвлеклись на Бузову!

Что интересно, о причинах госпитализации и возможной операции никто, конечно, не сообщил. А иначе, какая интрига, если, например, сказать, что у Влада была заноза в руке или порез пальца?

Все сразу скажут — неинтересно. А без диагноза получилось даже жутко!

Сердце остановилось. Потекли слёзы. Не хуже, чем у гОленькой — та тоже всё плакала в номере, который называла реанимацией.

В конце случился обязательный хэппи-энд:

«А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слёзы!»

Ну, очнулся — так очнулся. Вы ещё расскажите, как покакали и пиписили.

Как вы относитесь к госпитализации публичных личностей? Нравятся вам они? Переживаете, небось?

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