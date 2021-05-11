 

Мнение: Над пропастью во лжи…

11.05.2021, 13:22, Разное
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В Татарстане трагедия. В Татарстане объявлен траур. Погибли дети. Искреннее соболезную родным и близким погибших, с многими из которых , видимо, встречался, разговаривал….  Дело в том, что школа №175 – это центр избирательного округа, в котором в 2009 году я баллотировался в Госсовет Татарстана. Это район, куда переселили жителей казанских трущоб… Я тогда лично обошел около полутора тысяч квартир. И был поражен нищете своих избирателей.

19-летний Ильназ Галявиев расстрелял ребятишек, с которыми вместе учился в школе №175 Казани. Четыре года назад он поступил в колледж при ТИСБИ, но 26 апреля его отчислили за неуспеваемость. 28 апреля он поучил лицензию на оружие, а сегодня напал на родную школу, которую окончил четыре года назад.

Не могу сказать, что мне никогда не приходило в голову, что такое чудовищное горе может прийти в мой родной город. Скорей, наоборот, я ничуть не удивлен стрельбе.

Надо признаться, что  Казань погрязла в показухе и лжи. И, увы, думаю, что латентных ильназовгаляевиевых, готовых убивать, в городе много… Казань  давно живет на краю пропасти.  Сегодня  в этой пропасти оказались безвинные дети…. 

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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