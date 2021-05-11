СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные вместе

Поклонники 51-летней Дженнифер Лопес стали себя ощущать немного в машине времени: больше недели американские таблоиды пишут о воссоединении одной из ярчайших голливудских пар 2000-х – Джей Ло и Бен Аффлека. Впрочем, со вчерашнего дня интернет-пользователи почти уверены в этом: издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные кадры бывших возлюбленных, сделанные в аэропорту Монтаны. Бен и Дженнифер приехали на черном внедорожнике, за рулем которого сидел актер, прямо на взлетно-посадочную полосу и сели в частный джет. Причем на одной из фотографий у трапа они держались за руки.

Также инсайдеры поделились вероятными подробностями поездки актера и певицы: сообщается, что они вместе провели выходные на горнолыжном курорте вблиз Монтаны, причем в мини-отпуск они отправились вдвоем. По словам источника, близкого к “паре”, они выглядели счастливыми, учитывая, что оба недавно расстались со своими партнерами – Аной де Армас и Алексом Родригесом:

Дженнифер провела с Беном несколько дней. У них очень крепкая связь, они давно знают друг друга, – рассказал аноним.

На “воссоединение” любимой пары интернет отреагировал бурно: многие написали, что “будто снова оказались в 2004 году”, а другие решили “включить свой старый iPod в честь возвращения Беннифер”. Кто-то написал даже, что “не имеет ничего против возвращения этой пары, чего не скажешь о джинсах на низкой талии”.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, 2003 год

Надо сказать, что неделю назад Бен Аффлек встретился со своей бывшей женой, Дженнифер Гарнер. Экс-супруги были замечены рядом со спортивным комплексом в Лос-Анджелесе, где их 9-летний сын Сэмюэль занимается плаванием.

Встречи бывших супругов регулярны – они часто проводят время со своими детьми. Но это рандеву не прошло мимо внимания поклонников по простой причине: буквально за день до этого появились первые сообщения, что Дженнифер Лопес была замечена вместе с Беном. Якобы актера видели выходящим из машины, принадлежащей Джей Ло.

Впервые о том, что 51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний спортсмен Алекс Родригес расстались, заговорили в марте этого года. Звезды начали встречаться около четырех лет назад, два года назад отпраздновали помолвку, после чего в их отношениях наступило затишье. И вот в середине апреля они выпустили совместное заявление, что расстаются друзьями.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были обручены, однако отменили свадьбу буквально за несколько дней до росписи. В 2005 году актер женился на актрисе Дженнифер Гарнер – супруги были вместе до ноября 2018-го.