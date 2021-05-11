Стрелок с официально зарегистрированным оружием убил как минимум 8 человек в школе Казани

В Татарстане объявлен траур. Обновляется.

В Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. По официальным данным, погибли восемь человек, 20 пострадали. Президент Татарстана прибыл к казанской гимназии и зашел в школу. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе и поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. СКР возбудил дело о массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).

СМИ сообщали о гибели как минимум 11 человек, эта информация официально не подтверждалась. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в Минпросвещения, 32 человека пострадали, их везут в больницы. ОМОН провел силовую операцию в школе. Детей сначала закрыли в кабинетах, а после эвакуировали. Некоторые спасались через окна, пока в гимназии стреляли, двое в результате этого погибли. На место ЧП направлены более 20 бригад скорой, сообщили в татарстанском минздраве.

В пресс-службе президента Татарстана уточнили, что при стрельбе погибли 7 детей и учительница, пострадали 20 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, один из устроивших стрельбу, по предварительным данным, юноша, его задержали. Второго нападавшего застрелили при штурме, его личность не раскрывается, сообщали источники «Интерфакса». При этом МВД Татарстана заявляет, что информация о втором стрелке неверная, студент Галявиев был один.

По информации Baza, имя одного из нападавших — Галявиев Ильназ Ренатович, ему 19 лет. Галявиев закончил гимназию 175 четыре года назад, сейчас он учится в колледже. Как утверждает телеграм-канал 112, незадолго до того, как напасть на школу, Галявиев завел аккаунт в телеграме, где якобы предупреждал о том, что он собирается сделать. Также, согласно данным СМИ и телеграм-канала Mash, Галявиев был вооружен ружьем Hatsan ESCORT — тем же, каким пользовался Керченский стрелок Владислав Росляков.

Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально, рассказал президент республики Татарстан. По его информации, 4 мальчика и 3 девочки стали жертвами стрельбы в школе в Казани, 16 человек (12 детей и 4 взрослых) в больнице.

Занятия второй смены во всех школах Казани отменили, в городе введен режим контртеррористической операции, заявили в МВД по Татарстану. Дом, в котором проживал один из устроивших стрельбу, эвакуирован, квартиры проверяют.

Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Как рассказал РБК источник, близкий к ФСБ, по делу о нападению на школу в Казани задержан 41-летний Мухамедшин Рамиль, его подозревают в пособничестве.

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