Препятствия для обновления Windows 10 устранены

Ранее в сети появились сообщения о том, что не могли установить свежие патчи на свои устройства пользователи, которым в прошлом году пришли майские и октябрьские обновления операционной системы.

Проблемы проявлялись в работе драйверов Conexant и Synaptic, отвечающих за звук. Как сообщили представители компании Microsoft, после получения таких сообщений они поработали над свежими пакетами и устранили все проблемы, мешавшими инсталляции.

Напомним, что именно из-за них во время установки свежих патчей возникала ошибка, после которой операционная система автоматически откатывалась до старой версии. Однако даже теперь, когда разработчик решил проблемы, он советует пользователям не проводить установку сразу же, а подождать минимум двое суток.