 

Sony готовит к презентации новую модель беспроводных наушников

11.05.2021, 13:08, Новости дня
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Компетентные источники сообщают о том, что японская компания Sony уже до конца второго квартала планирует представить новую модель беспроводных наушников WF-1000XM4.

Устройство относится к погружному типу TWS, поясняют специалисты. Главные отличия от предыдущей модели заметны именно в дизайне. В частности, речь идет о стандартном черном исполнении.

Разработчик обещает создать наушники меньшего размера, использование которых станет более комфортным. Кроме прочего, к устройству будет прилагаться беспроводное зарядное устройство, которое, судя по всему, будет вмонтировано в стандартный футляр. Также предусмотрена система активного шумоподавления, благодаря которой прослушивание аудио станет комфортным даже в самых шумных местах.



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