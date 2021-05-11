Sony готовит к презентации новую модель беспроводных наушников

Компетентные источники сообщают о том, что японская компания Sony уже до конца второго квартала планирует представить новую модель беспроводных наушников WF-1000XM4.

Устройство относится к погружному типу TWS, поясняют специалисты. Главные отличия от предыдущей модели заметны именно в дизайне. В частности, речь идет о стандартном черном исполнении.

Разработчик обещает создать наушники меньшего размера, использование которых станет более комфортным. Кроме прочего, к устройству будет прилагаться беспроводное зарядное устройство, которое, судя по всему, будет вмонтировано в стандартный футляр. Также предусмотрена система активного шумоподавления, благодаря которой прослушивание аудио станет комфортным даже в самых шумных местах.