Ученые: Высокие доходы не оказывают влияние на эмпатию человека

Ученые, которые представляют Национальный университет Сингапура, изучили, как высокие доходы влияют на проявление эмоций человека. Оказывается, материальный достаток не сказывается на эмпатии человека. То есть в меньшей степени или в большей никто не сопереживает людям, но повышается чувство уважения к себе и уверенность в собственных силах.

Такие ощущения могут быть у человека на протяжении 10 лет. По словам исследователя Эдди Тонга, исследователи впервые решили выяснить, как взаимосвязаны высокий заработок и эмоциональные эффекты человека. К масштабному исследованию были привлечены 1,5 миллиона людей, которые проживают в 162 странах мира. Эксперты отслеживали их внутренние и внешние проявления эмоций. Оказалось, что человек, проявляющий заботу до того, как стал материально обеспеченным, продолжает это делать и после.

Высокие заработки не сказывались на эмоциях людей по отношению к окружающим. Что касается себя, то обеспеченные испытуемые становились более уверенными в себе и гордыми. При этом подавлялись такие чувства, как печаль и беспокойство. Финансовое благополучие приводило к тому, что у людей практически не возникали негативные чувства, а хорошее расположение духа сохранялось десятилетие.

Источник: dni24.com