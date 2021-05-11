 

Ученые: Высокие доходы не оказывают влияние на эмпатию человека

11.05.2021, 13:02, Разное
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Ученые, которые представляют Национальный университет Сингапура, изучили, как высокие доходы влияют на проявление эмоций человека. Оказывается, материальный достаток не сказывается на эмпатии человека. То есть в меньшей степени или в большей никто не сопереживает людям, но повышается чувство уважения к себе и уверенность в собственных силах.
Такие ощущения могут быть у человека на протяжении 10 лет. По словам исследователя Эдди Тонга, исследователи впервые решили выяснить, как взаимосвязаны высокий заработок и эмоциональные эффекты человека. К масштабному исследованию были привлечены 1,5 миллиона людей, которые проживают в 162 странах мира. Эксперты отслеживали их внутренние и внешние проявления эмоций. Оказалось, что человек, проявляющий заботу до того, как стал материально обеспеченным, продолжает это делать и после.

Высокие заработки не сказывались на эмоциях людей по отношению к окружающим. Что касается себя, то обеспеченные испытуемые становились более уверенными в себе и гордыми. При этом подавлялись такие чувства, как печаль и беспокойство. Финансовое благополучие приводило к тому, что у людей практически не возникали негативные чувства, а хорошее расположение духа сохранялось десятилетие.

Источник: dni24.com



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