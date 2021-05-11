Появились первые живые снимки OPPO Reno 6 Pro и Pro+ с процессором MediaTek Dimensity 1200

В Сети обнародовали первые живые фото нового смартфона от компании Oppo. Reno6 Pro получит качественный экран и процессор MediaTek Dimensity 1200.

Техноблогеры разместили в Сети новую информацию о грядущих новинках от китайского бренда OPPO. Вместе с некоторыми характеристиками инсайдеры выложили также первые живые фото Reno 6 Pro. Исходя из этого, можно сделать выводы об оснащенности и дизайнерских решениях, реализованных в девайсе. Несмотря на отсутствие подтверждения информации, эксперты уверены в наличии у новинки AMOLED-дисплея диагональю 6,55 дюйма, выполненного по технологии FullHD+. Частота обновления изображений на нем достигает 90 Гц, а вверху слева расположился миниатюрный округлый вырез для фронтального объектива на 32 мегапикселя.

Основная камера с четырьмя сенсорами расположена в вертикально ориентированном блоке, причем три датчика достаточно крупные по размерам. Главный из них получил разрешение в 64 миллиона точек.

Главной интригой OPPO Reno 6 Pro стала уже сейчас однокристальная мобильная платформа, на которой он построен. Это будет Dimensity 1200 марки MediaTek с восемью ядрами Kryo 585 частотой до 3,0 ГГц, дополненная графическим ускорителем Mali-G77 MC9. Есть «на борту» и модем для работы в сетях пятого поколения, обеспечивающий скорость передачи данных до 4,7 Гбит/секунду.

Многозадачность гаджета гарантирована использованием чипа оперативной памяти на 8 Гигабайт, в то время, как объем флеш-накопителя здесь – не менее 128 Гигабайт. Долгую работу без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч.

Официальный дебют OPPO Reno 6 Pro запланирован на 22 мая, тогда же станут известны и остальные его характеристики, а также стоимость.

Источник: 3dnews.ru