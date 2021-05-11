 

Лариса Гузеева показала дом в Санкт-Петербурге, где родился ее первенец

11.05.2021, 13:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вместо жарких стран Лариса Гузеева решила провести свой отпуск в Санкт-Петербурге. Телеведущая гуляла с подругой и дочерью по улицам Северной столицы и наткнулась на дом, в котором родила своего первенца Георгия.
С своем микроблоге Instagram, в разделе Сторис, Лариса Гузеева показала, какие места посещает в Санкт-Петербурге. Ведущая «Давай поженимся!» призналась, что это ее любимый город. Артистку переполнили эмоции, когда она увидела многоэтажный дом, в котором прожила много лет. С этим местом связано счастливое событие в ее жизни. В 33 года артистка впервые стала матерью. Она показала парк, в котором гуляла с новорожденным сыном в коляске. Знаменитость призналась, что у нее от воспоминаний подкатил к горлу ком.

Как напоминает издание Teleprogramma, сына Георгия Лариса Гузеева родила от грузинского актера Кахи Толордавы. Пара познакомилась во время съемок в Тбилиси. До последнего месяца беременности телеведущая работала, а брак с возлюбленным зарегистрировала всего за несколько дней до родов. Вскоре после того, как на свет появился Георгий, супруги развелись. Звезда фильма «Жестокий романс» приняла решение о переезде в столицу. Там она стала женой давнего приятеля Олега Бухарова, которому подарила дочь Ольгу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Торфяные пожары, подобные тем, что бушуют в Сибири, станут более распространенными в Канаде

24.02 / Учёные доказали, что регулярные тренировки помогут при мигрени

27.02 / Ученые связали сильную зависимость от курения с депрессией

08.12 / “Не только из-за зарплаты”: Леонид Трушкин рассказал о работе Федора Добронравова

28.03 / Отсутствие стресса в жизни приводит к снижению интеллекта

03.09 / Пэрис Хилтон рассказала о том, что терпела побои от бывших бойфрендов: “Не могу поверить, что позволяла так с собой обращаться”

18.03 / Мнение: Объёмы производства Спутника, слежка за водителями и разорение британской армии

14.02 / Осужденные за участие в акциях в поддержку Навального отправлены на расчистку взлетно-посадочной полосы в Домодедово

08.10 / Директора банка “Траст” вызвали на допрос после обвинения в хищении свыше 800 млн рублей

23.03 / Мнение: Это какой-то позор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика