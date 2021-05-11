Лариса Гузеева показала дом в Санкт-Петербурге, где родился ее первенец

Вместо жарких стран Лариса Гузеева решила провести свой отпуск в Санкт-Петербурге. Телеведущая гуляла с подругой и дочерью по улицам Северной столицы и наткнулась на дом, в котором родила своего первенца Георгия.

С своем микроблоге Instagram, в разделе Сторис, Лариса Гузеева показала, какие места посещает в Санкт-Петербурге. Ведущая «Давай поженимся!» призналась, что это ее любимый город. Артистку переполнили эмоции, когда она увидела многоэтажный дом, в котором прожила много лет. С этим местом связано счастливое событие в ее жизни. В 33 года артистка впервые стала матерью. Она показала парк, в котором гуляла с новорожденным сыном в коляске. Знаменитость призналась, что у нее от воспоминаний подкатил к горлу ком.



Как напоминает издание Teleprogramma, сына Георгия Лариса Гузеева родила от грузинского актера Кахи Толордавы. Пара познакомилась во время съемок в Тбилиси. До последнего месяца беременности телеведущая работала, а брак с возлюбленным зарегистрировала всего за несколько дней до родов. Вскоре после того, как на свет появился Георгий, супруги развелись. Звезда фильма «Жестокий романс» приняла решение о переезде в столицу. Там она стала женой давнего приятеля Олега Бухарова, которому подарила дочь Ольгу.