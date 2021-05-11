 

Шмыгаль спрогнозировал стоимость земли после запуска рынка

11.05.2021, 13:00, Новости дня
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По его словам, подготовка к запуску рынка земли в Украине “идет по плану”.

“Чрезвычайно сложно принят законопроект №2194, ожидаем принятия законопроекта №2195, который раскроет возможность электронных торгов землей, – сказал Шмыгаль. – Это очень хорошо, потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют”.

Глава Кабмина отметил, что украинцы “получат право, а не обязанность продавать свою землю”, а право “дает возможность принимать решения”.

“Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине с 1 июля “обязаны открыть рынок и учиться жить в нем”, это “обогатит государство, экономику и наших людей”.

Контекст:

Законопроект №2194 – один из двух, необходимых для завершения земельной реформы. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Следующий за ним в повестке дня парламента – проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. К нему уже подали (.pdf) более 700 правок.

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам. В начале февраля в интервью “Радио НВ” он говорил, что один гектар земли после открытия рынка будет стоить около $2 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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