Мнение: Почему я ненавижу БАНДЕРлогов.

Вот что я в Девятом мая не люблю, так это что его обязательно надо кому-нибудь попытаться испортить. Не успел поздравить земляков в группах на “Фейсбуке”, как сразу же набежали бандер-овцы с воплями про какую-то “победу ГУЛАГа”, “рашистскую оккупацию” и что там ещё пишут в их сектантских методичках (я всего не запомнил). И меня это возмутило – ну вот почему обязательно надо праздник портить, нельзя один день со своим пропаГАНДОНСТВОМ подождать?:( Нет, я, конечно, всё понимаю, для потомков полицаев и капо этот день траурный, потому что великую непобедимую сверхчеловеческую расу их активных партнёров нагнули ненавистные русские, но, блэт, они и так же 364 дня в году поливанием грязью русских и общей истории занимаются, почему же один-единственный день-то потерпеть нельзя и не порить праздник, прямо они таки помрут от этого сразу? И вот МЫ же почему-то в их темы в день рождения Задолбандеры не приходим про него и про них всех плохое писать! И как они, интересно, переносят тот факт, что во многих украинских городах тоже отмечают День Победы, поскольку плохо ещё насаждается их идиотология (или идеология, или что у них там) возрождения фашизма? Как они ещё все не передохли-то (хотя вот хорошо бы, конечно) от того, что столь ненавистный праздник отмечается на их родине?

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