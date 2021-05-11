 

Дым и бегущие дети: жуткие кадры стрельбы в школе в Казани

11.05.2021, 12:52, Разное
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Сегодня на улице Джаудата Файзи в Казани случилось страшное. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Детали трагедии пока уточняются. По предварительной информации стрельбу устроили двое неизвестных, один из которых задержан. Молодому человеку 20 лет, а оружие он получил совсем недавно – в апреле 2021 года.

Известно, что на месте событий находится также и министра здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Пострадавших срочно доставляют в местные больницы. По последним данным, их количество составило 32 человека. Установленное число погибших – 11 человек.

Сообщается, что страшные события произошли в гимназии №175. Некоторые очевидцы утверждают, что дети были вынуждены выпрыгивать из окон, а на звуки выстрелов сбежались местные жители.

Дорогу в сторону улицы перекрыли. Около школы дежурят машины скорой помощи.

Фото с места событий публикуют очевидцы происшествия. Подробности уточняются.



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