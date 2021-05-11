В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе

Среда, 12 мая, объявлена днём траура в Республике Татарстан после стрельбы в одной из казанских школ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Галимова отметила, что соответствующее решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также поручил организовать проверку всех учебных учреждений в республике.

Напомним, что во вторник в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла трагедия. Вооружённые преступники ворвались в здание и устроили стрельбу по учителям и ученикам. В результате погибли не менее восьми человек, ещё порядка 20 человек были доставлены в больницы, шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии, передаёт “Москва 24”.