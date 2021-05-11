 

В Татарстане объявили траур после стрельбы в казанской школе

11.05.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среда, 12 мая, объявлена днём траура в Республике Татарстан после стрельбы в одной из казанских школ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Галимова отметила, что соответствующее решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также поручил организовать проверку всех учебных учреждений в республике.

Напомним, что во вторник в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла трагедия. Вооружённые преступники ворвались в здание и устроили стрельбу по учителям и ученикам. В результате погибли не менее восьми человек, ещё порядка 20 человек были доставлены в больницы, шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии, передаёт “Москва 24”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Опус Деи (Opus Dei) – Создание и цели тайной организации

31.08 / Для сухопутных войск России создадут специальную версию ЗРК «Птицелов»

09.09 / Мнение: Все белые люди расисты

16.02 / Суд разрешил матери Навального навестить его в СИЗО

02.05 / Женщина, которая слишком старается – Личное мнение

16.04 / Голикова: более 8 миллионов россиян вакцинировались от COVID-19

09.12 / Муж Алсу выиграл суд у Роспотребнадзора по не сданному тесту на COVID-19

18.01 / Пассажир берлинского рейса

22.04 / Мнение: Экологические стандарты

23.12 / ВГТРК начнет использовать искусственный интеллект для создания новостей про Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика