Массовое убийство в школе — опять – Личное мнение

Сегодня с утра в Казани случилась большая беда — в гимназии №175 убиты дети.

На данный момент известно о 7 застреленных ребятишках и 1 учительнице. На входе, по предварительным данным, убит охранник и уборщица.

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Видео: Телеграм

Много детей в реанимации. Их пытаются спасти.

МВД Татарстана пока говорит, что нападавший был один. Есть версия, что их было двое — одного задержали, один убит.

Задержанный террорист — 19-летний Ильназ. Четыре года назад он окончил эту же гимназию, официально купил оружие и решил, что он — бог.

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Фото: Телеграм

Написав в соцсетях, что идёт убивать, он ворвался в школу.

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Видео: Телеграм

Дети выпрыгивали из окон. Смотреть на такое жутко. В школе, по предварительным данным, прогремели два взрыва.

То, что происходило внутри, пока неясно. Стрельба, взрывы, теракт был хорошо подготовлен. Жертв и пострадавших — очень много.

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Видео: Телеграм

Как такое могло произойти?

Наверняка потом мы всё узнаем про обиженного на голову ублюдка. Как он обиделся на всех, как вынашивал планы мести.

Но сейчас не хочу пока говорить об этом мерзавце, меня взбесило другое — почему школа не является непроходимым объектом?! Я не могу понять.

Кем охраняются учебные заведения, если туда так легко проникнуть с оружием? Могут ли дети чувствовать себя в безопасности в школах? Что ощущают родители, отправляя своих детей на учёбу?

У меня нет слов.

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