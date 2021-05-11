 

За пострадавшими при стрельбе в казанской школе из Москвы отправили спецборт МЧС

11.05.2021, 12:44, Новости дня
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Самолет МЧС доставит медицинский персонал и психологов в Казань для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в школе, сообщили в пресс-службе министерства.

«Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетит из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе в Казани. На борту самолета установлены оборудованные медицинские модули для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы», – передает ТАСС сообщение МЧС.

В полете пациентов будут сопровождать медики отряда Центроспас МЧС. Также в Казань будут доставлены специалисты ведомственного Центра экстренной психологической помощи.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. 



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