 

В Совбезе сочли тему экологии предлогом Запада для срыва проектов РФ в Арктике

11.05.2021, 12:44, Новости дня
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Запад использует тему экологии как ширму для срыва стратегических проектов РФ в Арктике. Западные экологи, активно критикующие деятельность РФ в регионе, ничего не говорят в адрес других стран, сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

По его словам, действительно существует опасность, что под предлогом охраны природы может идти вытеснение конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории.

«Мы видим, что страны Запада все чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции», – передает его слова РИА «Новости».

«Так, например, под предлогом защиты морской среды происходит вытеснение российских рыбопромысловых судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена», – отметил Аверьянов.

Замсекретаря Совбеза добавил, что влиятельные западные неправительственные экологические организации тиражируют в адрес российских властей и работающих в регионе компаний обвинения в нанесении ущерба местным экосистемам. «Часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова», – отметил он.

При этом зарубежные экологи зачастую выступают за сохранение уязвимых экосистем Арктики именно вблизи российских стратегических объектов, на участках, где расположены месторождения или судоходные маршруты, перспективные с точки зрения их освоения.

«И это при том, что такой огромной работы по ликвидации накопленного ущерба природе, которую РФ выполнила за последние десятилетия в Арктике, не провела ни одна другая страна. И экологическая ответственность наших компаний соответствует, а нередко существенно превышает самые прогрессивные мировые стандарты», – подчеркнул Аверьянов.

«Очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов», – заметил он.

В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности РФ в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания РФ и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.



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