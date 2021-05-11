 

Мишустин назвал бесчеловечным и жестоким нападение на школу в Казани

11.05.2021, 12:44, Новости дня
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Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал произошедшее в казанской гимназии крайне бесчеловечной и жестокой трагедией, он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Уважаемые коллеги, я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря – это огромное горе», – сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин и вице-премьеры почтили минутой молчания погибших в школе в Казани, передает РИА «Новости».

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. 



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