 

Второй раунд: стала известна дата премьеры документального сериала принца Гарри и Опры Уинфри

11.05.2021, 12:24, Разное
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Легендарная телеведущая американского телевидения Опра Уинфри анонсировала выход нового документального проекта в своем микроблоге в Instagram. Многосерийный фильм, посвященный проблемам ментального здоровья, называется The Me You Can’t See (“Тот я, которого ты не видишь”). Это совместная работа Опры Уинфри и принца Гарри, который стал исполнительным продюсером шоу. Документальный сериал покажут на канале Apple TV+, премьера намечена на 21 мая.

Сейчас важнее чем когда-либо сменить пелену стыда, окутывающую тему психоэмоционального здоровья, на мудрость, сострадание и честность. Наш новый проект #TheMeYouCantSee – это документальный сериал, где в главной роли – истории, которые помогут приподнять завесу тайны над насущной проблемой психического здоровья общества и людей, а также дадут огласку этому немаловажному вопросу нашей жизни, – написала Опра в Instagram под афишей.

Также стало известно, кто из известных людей дал свое согласие на участие. Среди знаменитостей, решивших откровенно говорить о психологических проблемах, оказались певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз и чемпионка Панамериканского чемпионата по боксу Вирджиния Джинни Фукс. Поделится ли принц Гарри новыми откровениями из своей биографии, пока неизвестно. Возможно, мир и британскую королевскую семью ждет второй раунд неожиданных заявлений сына принцессы Дианы и принца Чарльза.

Постер проекта

О том, что принц Гарри будет сотрудничать с Опрой Уинфри, стало известно в сентябре прошлого года. Тогда герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт с компанией Netflix на создание разнообразного контента: документальных и художественных фильмов, телешоу и даже программ для детей. Ходили слухи, что ради такого дела Меган возобновит актерскую карьеру, но их развеял генеральный директор Netflix Рид Хастингс в интервью каналу деловых новостей CNBC:

Они будут выступать главным образом в качестве продюсеров. Им хорошо известно, что стоит доносить зрителю, и мы будем сотрудничать с ними именно в этом ключе.

Он также отметил, что прочит проектам герцога и герцогини Сассекских огромный успех:

Это будет грандиозное зрелище. Меган и Гарри весьма умны. Они не соглашаются с первым попавшимся предложением, но мы собрали лучших из лучших на нашем сервисе. Я так взволнован этой сделкой. Не могу пока раскрыть детали, но думаю, что в следующем году это будет самым захватывающим и просматриваемым контентом.

Сделка пары по своей форме похожа на контракт, заключенный с другой известной power couple, – Бараком и Мишель Обамой, которые также выпускают свои проекты на Netflix. В обоих случаях сумма контракта не раскрывается. Однако отдельные инсайдеры в индустрии заявляют, что заветная цифра может быть близка к 150 миллионам долларов – а может и выше. Среди других подробностей новой деятельности герцога и герцогини Сассекских, сообщалось, что принц Гарри объединился с Опрой Уинфри для создания серии выпусков Apple TV+ на тему психического здоровья.

Принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри



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