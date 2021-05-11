 

Новый электрокроссовер Porsche Macan EV выйдет в продажу в 2023 году

11.05.2021, 12:14, Новости дня
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Опубликованы снимки нового электрического кроссовера Porsche Macan.

В частности, новая модель поступит в свободную продажу через 2 года. Предполагается, что электрокроссовер Porsche Macan выполнен на платформе Premium Platform Electric, которая уже применяется крупными немецкими брендами. Заявлено, что автомобиль имеет запас хода до 480 километров без подключения к зарядному устройству.

Данный показатель является более выгодным, чем 380 километров хода у электрокаров Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. В свою очередь, производитель пока умалчивает основные технические характеристики указанной модели, которая остается засекреченной для широкой публики. Точная дата презентации электрического кроссовера пока не анонсирована.



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