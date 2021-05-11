 

Nubia готовится выпустить игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой

11.05.2021, 12:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый флагманский смартфон игрового сегмента готовится выпустить компания Nubia. Red Magic 6R получит качественный экран с диагональю 6,67 дюйма и квадрокамеру.
В Сети появилась информация о грядущем выпуске нового флагманского смартфона от компании Nubia. Аппарат уже замечен в базах данных сертификационных ведомств Bluetooth SIG и China Compulsory Certificate. Red Magic 6R, как заверяют эксперты, собрал в себе все самые актуальные достижения технической мысли. В первую очередь, блогеры обращают внимание на дисплей формата Full HD+, который при диагонали 6,67 дюйма получил разрешение 2400 на 1080 пикселей. Фронтальный 16-мегапискельный объектив Nubia Red Magic 6R производитель разместил в маленьком круглом вырезе вверху экрана справа. Разрешение главного сенсора тыльной квадрокамеры составляет 64 миллиона точек.

Работать устройство будет на однокристальной мобильной платформе с восемью ядрами, функционирующими на частоте до 2,8 Гигагерц. При этом его марка пока не называется. Дополнит мощный процессор чип оперативной памяти объемом в 6,8 и 12 гигабайт в зависимости от конфигурации. Внутренняя память Nubia Red Magic 6R также будет представлена в нескольких вариантах, на 128, 256 и 512 гигабайт.

Смартфон оснастят аккумулятором на 4,1 тысячи мА•ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки. «С коробки» в устройстве установлено одиннадцатое поколение операционной системы Android. Оснастят девайс и модулем для коммуникаций в мобильных сетях пятого поколения. Официальную презентацию гаджета можно ожидать уже до конца июня, тогда же раскроют и другие характеристики, а также стоимость аппарата.

Источник: 3dnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Мнение: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

14.03 / Минздрав разработал методику лечения гомосексуализма

07.01 / Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

28.12 / Демонический дом Манроу на Русском холме в Сан-Франциско

08.04 / “Концентрация ниже”: Ученые указали на низкую вероятность заражения коронавирусом через поверхности

26.09 / Мнение: “Выбор Костаки” в Музее AZ

10.05 / Мнение: Почему превосходство белых это коммунистическая пропаганда

02.02 / Медики назвали 5 факторов, разрушающих печень

08.10 / Шаркающая, петушиная, вразвалку. О чем могут говорить нарушения походки

17.03 / В гараже под Москвой нашли нарколабораторию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика