Nubia готовится выпустить игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой

Новый флагманский смартфон игрового сегмента готовится выпустить компания Nubia. Red Magic 6R получит качественный экран с диагональю 6,67 дюйма и квадрокамеру.

В Сети появилась информация о грядущем выпуске нового флагманского смартфона от компании Nubia. Аппарат уже замечен в базах данных сертификационных ведомств Bluetooth SIG и China Compulsory Certificate. Red Magic 6R, как заверяют эксперты, собрал в себе все самые актуальные достижения технической мысли. В первую очередь, блогеры обращают внимание на дисплей формата Full HD+, который при диагонали 6,67 дюйма получил разрешение 2400 на 1080 пикселей. Фронтальный 16-мегапискельный объектив Nubia Red Magic 6R производитель разместил в маленьком круглом вырезе вверху экрана справа. Разрешение главного сенсора тыльной квадрокамеры составляет 64 миллиона точек.

Работать устройство будет на однокристальной мобильной платформе с восемью ядрами, функционирующими на частоте до 2,8 Гигагерц. При этом его марка пока не называется. Дополнит мощный процессор чип оперативной памяти объемом в 6,8 и 12 гигабайт в зависимости от конфигурации. Внутренняя память Nubia Red Magic 6R также будет представлена в нескольких вариантах, на 128, 256 и 512 гигабайт.

Смартфон оснастят аккумулятором на 4,1 тысячи мА•ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки. «С коробки» в устройстве установлено одиннадцатое поколение операционной системы Android. Оснастят девайс и модулем для коммуникаций в мобильных сетях пятого поколения. Официальную презентацию гаджета можно ожидать уже до конца июня, тогда же раскроют и другие характеристики, а также стоимость аппарата.

Источник: 3dnews.ru