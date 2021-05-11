 

«Это будет супершоу!»: Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко после «Маски» запускают совместный проект

11.05.2021, 12:08, Разное
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После съемки «Маски» Кирилл Туриченко и Юсиф Эйвазов не только стали друзьями, но и партнерами. Уже сейчас артисты готовят к запуску совместный проект, который станет настоящим супершоу отечественного шоу-бизнеса.
Второй сезон «Маски» стал настоящим взлетом для Кирилла Туриченко, многие по-новому раскрыли талант участника «Иванушек-International». Сам артист уже пояснил журналистам, что, несмотря на уход с костюмированного шоу, теперь он намерен еще громче заявить о себе. Однако, как оказалось, в новом музыкальном проекте он будет сотрудничать с другим участником «Маски», Юсифом Эйвазовым. При этом ранее в интервью Алене Жигаловой он заверил, что беспокоиться фанатам «Иванушек» не стоит. Туриченко не намерен уходить из трио, и новые песни будут записываться параллельно с работой в нем.

Новый проект Эйвазова и Туриченко обещает не опускать высокую планку артистов, принятую ими в «Маске». Оба они сдружились после участия в шоу, в которым и «Носорогу» Туриченко, и «Ламе» Эйвазову пророчили победу. Свои таланты эстрадный и оперный исполнители решили применить в одной общей программе. Некоторые сведения о совместной работе уже просочились в отечественную музыкальную тусовку. Так, поп-король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров уверен в грядущем успехе проекта.

Что именно готовят участник «Иванушек» и супруг оперной дивы Анны Нетребко, пока держится в тайне от широкой общественности. Однако, как пишет издание «Телепрограмма», свой совместный видеоклип супердуэт выпустит уже осенью. Сейчас, как пояснил Эйвазов, он и Туриченко тщательно отбирают песни для своего общего репертуара. Кроме поп-короля, новый дуэт поддержала также ведущая Юлия Барановская и кутюрье Игорь Гуляев.

Источник: teleprogramma.pro



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