Ученые нашли связь между стрессом у родителей и лишним весом у детей

Британские исследователи установили четкую связь между полнотой детей и стрессом, который наблюдается у родителей. Для этого может быть много причин.

Дети возрастом от 5 до 14 лет набирают вес, если их отец пребывал в довольно тревожном состоянии. Депрессивность матери влияла в большей степени на развитие организма дочерей, нежели сыновей. Родители могли формировать у детей неправильные привычки пищевого поведения или же не позволять им быть физически активными в достаточной степени. Другая версия говорит о том, что отец и мать, пребывая не в самом лучшем расположении духа, не обращали внимание на наследников, и те начинали, в свою очередь, переедать, чтобы попасть в зону комфорта.

Психологи провели анализ состояния нескольких тысяч детей, которые появились на свет в Великобритании. Они также спрашивали у участников исследования, испытывали ли они эмоциональный дискомфорт в детском возрасте. С ранних лет на детей больше влияют отцы, нежели матери. Молодые родители должны предотвращать появление проблем со здоровьем у наследников.

Источник: lenta.ru