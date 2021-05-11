 

Бывшие возлюбленные Лопес и Аффлек вместе отдыхали на курорте – СМИ

11.05.2021, 12:06, Новости дня
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В публикации сообщается, что Аффлек и Лопес отдыхали на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, где у Аффлека имеется элитная недвижимость.

Официальных комментариев после публикации совместных снимков представители пары не предоставили.

Издание E! со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило, что инициатором возобновления отношений стал Аффлек. Он якобы позвонил Лопес после ее возвращения со съемок в Доминиканской Республике, чтобы узнать, как дела – на тот момент актриса уже разорвала отношения со своим женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом. 

По информации издания, разрыв отношений стал для Родригеса шоком, так как он надеялся на воссоединение с ней.

Контекст:

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

После расставания Лопес летом 2004 года вышла замуж за американского певца Марка Энтони. В браке у пары родились двойнята: сын Макс и дочь Эмми (2008). Летом 2014 года Лопес и Энтони развелись. 

В 2017 году Лопес начала отношения с Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила дату, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 

15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

Аффлек после расставания с Лопес был женат на американской актрисе Дженнифер Гарннер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009), и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость. 

Расставшись с женой, актер спустя несколько лет начал встречаться с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, но в январе 2021 года стало известно, что они расстались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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