 

Аваков: Мы откажемся от рассылки “писем счастья” за нарушение правил дорожного движения

11.05.2021, 12:06, Новости дня
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“До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время сменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки так называемых “писем счастья”, что позволит сэкономить приблизительно 6 млн грн государственных средств в месяц”, – сказал Аваков.

Он отметил, что сейчас украинские водители могут оплачивать штрафы в режиме онлайн.

“Доля своевременной оплаты штрафов составляет более 86%, что отвечает европейскому уровню. Мы считаем, что именно доступность электронных сервисов обеспечивает такую высокую дисциплину платежей”, – подчеркнул министр.

Контекст:

В Украине в ночь на 1 июня 2020 года заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Уплатить штраф также можно и в приложении “Дія”.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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