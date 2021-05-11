Шмыгаль назвал условие получения Украиной транша от МВФ

По его словам, партнеров Украины “полностью удовлетворяют” закон о Национальном антикоррупционном бюро, закон о Высшем совете правосудия, а также закон об Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (об усилении уголовной ответственности).

“Еще был принят закон по земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед, – сказал Шмыгаль. – Как только будут во втором чтении приняты эти законы, мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша”.

Глава Кабмина добавил, что Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе.

“У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша”, – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

В феврале Марченко заявил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

6 мая Райс сообщал, что МВФ продолжает дискуссии с Украиной и ожидает большего прогресса для выделения транша.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

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