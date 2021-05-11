Лидер The Hardkiss Санина крупным планом показала тело в бикини

Санина повертелась, поправляя бикини.



Скриншот: the_hardkiss / Instagram



Скриншот: the_hardkiss / Instagram

Контекст:

Юлия Санина отдых в Египте назвала худшим в своей жизни.

Певица в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына Даниила.

С 6-го по 21 мая правительство Египта ввело ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений в стране.

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