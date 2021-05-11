В СНБО считают, что законопроект о промышленном загрязнении несет угрозу безопасности Украины

По мнению Соловьева, законопроект сейчас не учитывает украинские реалии и в нем есть “ряд критически негативных норм, которые содержат потенциальные угрозы для национальной безопасности Украины”. В том числе он раскритиковал слишком короткий период – четыре года – для перехода предприятий к новым экологическим нормам. Замсекретаря СНБО подчеркнул, что в ЕС на переход выделяли больше времени: Польше – 20 лет, в Словакии – 17.

“К тому же переход на европейские нормы требует значительных инвестиций в модернизацию, в то время, как в Украине государственная финансовая поддержка не предусмотрена. Учитывая различные технологические уровни украинских и европейских предприятий, установление европейских норм выбросов в столь ограниченные сроки может привести к остановке части предприятий, что негативно скажется на экономическом состоянии Украины”, – сказано в письме.

Замсекретаря СНБО отметил, что законопроект предусматривает возможность отсрочки перехода на срок до семи лет, но такую отсрочку можно получить только по согласованию с Министерством окружающей среды, а порядок для этого еще должен разработать Кабмин.

“Сейчас процесс предоставления отсрочки не является прогнозируемым для предприятий. А для уменьшения рисков в него необходимо внести уточнения: в частности, обеспечить возможность применения положений об отсрочке не только при внесении изменений в интегрированное разрешение, но и при получении разрешения впервые. Также важно, чтобы срок отсрочки начинал считаться с момента введения в действие выводов НДТМ (сборник лучших доступных технологий, который сейчас также разрабатывается, – “РБК-Украина”). Также необходимо удалить из текста проекта обобщающие понятия “загрязнение” и “высокий уровень защиты” – чтобы устранить основания для чрезмерных дискреционных полномочий должностных лиц”, – цитирует агентство письмо Соловьева.

По его словам, ни введение последних жестких экологических требований, которые действуют в ЕС, ни полное соответствие европейским НДТМ не требуются Соглашением об ассоциации. Каждая страна Еврсоюза определяла исключения и отклонения от НДТМ, исходя из экономической целесообразности и учитывая состояния своей промышленности. Соловьев Считает, что Украина также не обязана копировать европейские нормативы и не должна делать их безусловно обязательными для украинских предприятий.

“Учитывая вышесказанное, акцентируем, что законопроект №4167 является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия, и не может быть поддержан Верховной Радой. В доработанном проекте должна быть учтена специфика украинской экономики, отражен прагматичный подход по переходу, отсутствует жесткая привязка к европейским нормам и предоставлен более прозрачный механизм для получения отступления”, – сказано в письме.

Контекст:

Верховная Рада 16 февраля провалила голосование и отправила на доработку законопроект №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения”.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

В Европейской бизнес-ассоциации отметили, что в основе нового варианта законопроекта о государственном экологическом контроле учтен ряд критических замечаний бизнеса, но в нем также содержатся неоднозначные положения, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль. “Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается к парламенту и правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого – давление на бизнес”, – отметили в ЕВА.

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