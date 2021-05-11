Скандалы: Виноградари и виноделы

Где и как производят и пьют вино российские миллиардеры

В 2020 году компания Романа Абрамовича F 12 «Виником», торгующая вином и крепким алкоголем, заработала 1,1 млрд рублей выручки — в пять раз больше, чем годом ранее. В ассортименте компании импортная и российская продукция, в том числе и вина хозяйства «Виноградники Гай-Кодзора» из Геленджика, собственником которого считают миллиардера (официально 70% винодельни принадлежит Марине Гончаровой, бывшему гендиректору гольф-клуба «Сколково», построенного Абрамовичем). В феврале 2021 года «Коммерсант» рассказал о намерении владельца английского клуба «Челси» создать в Геленджике люксовый отель с виноградником. Пока Роман Абрамович думает, другие миллиардеры уже давно вино делают.

Дмитрий Пумпянский, Александр Пумпянский — Франция, Лангедок (Prieure Saint Jean de Bebian)

Владелец группы «Синара», ТМК и ЧТПЗ Дмитрий Пумпянский и его сын купили виноградники площадью 32 га на средиземноморском побережье Франции в 2008 году, с тех пор вложили в проект €12 млн. Нанятый Пумпянскими энолог Бенуа Понтенье сократил площади виноградников до 19 га, перевел сбор винограда на ручной и запретил использование гербицидов и пестицидов. В 2015 году Пумпянские построили на винодельне новые цеха, и этикетки вин стали маркироваться знаком «био». Пумпянские хотели увеличить площадь виноградников за счет покупки участка в соседнем поместье, но пока удалось договориться лишь о его аренде.

Андрей Филатов — Франция, Сент-Эмильон, Бордо (La Grace Dieu des Prieurs)

Совладелец транспортной компании Globaltrans Андрей Филатов приобрел основанное в 1885 году виноградорское хозяйство La Grace Dieu des Prieurs («Хранимые милостью Божией приоры») в 2013 году. Для оформления вин ежегодно отбирается 12 работ русских художников из коллекции фонда Филатова Art Russe, в которой собрано более 400 произведений русского и советского искусства XIX–XX веков. Обновлением виноградников и реконструкцией производства занимался энолог Луи Митжавиль, проект обновления самого шато делал лауреат архитектурной Притцкеровской премии Жан Нувель.

Евгений Швидлер — Франция, Бержерак (Chateau Thenac)

Партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер обзавелся замком и виноградником на юго-западе Франции в сентябре 2001 года, через год он наладил в хозяйстве производство кошерных вин, изготовленных в соответствии с предписаниями иудаизма и одобренных главным раввином Бордо. Площадь виноградников составляет 35 га, годовой объем производства вина — 125 000 бутылок. На 3 га выращиваются сливы, из которых в шато делают бренди Z-Thenac крепостью 53%. Общая площадь поместья превышает 200 га, на его территории обитает 30 ланей, пять ослов, 50 овец и 10 коз.

Константин Николаев — Италия, Тоскана (La Madonnina)

Совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Константин Николаев купил виноградник на побережье Средиземного моря весной 2017 года, по оценке WineNews, поместье обошлось ему в $3–4 млн. Тосканское хозяйство включает в себя старинный фермерский дом, виноградник на 7 га, оливковую рощу и большой фруктовый сад. Все поместье занимает 47 га. Виноградники Николаева засажены нетипичными для Тосканы сортами «мерло», «каберне совиньон», «каберне фран» и «сира». В апреле 2021 года продукция La Madonnina продавалась в России по цене от 4350 до 54 400 рублей за бутылку.

Юрий Шефлер — Испания, Наварра (Señorío de Arínzano)

Компания водочного короля Юрия Шефлера S.P.I. Group вела переговоры о покупке одного из самых почитаемых в Наварре винных домов несколько месяцев и в итоге приобрела его в конце 2015 года за €15 млн. Хозяйству принадлежит 355 га земли, из них 128 га занято виноградниками. Комплекс винодельни состоит из винного погреба, жилого дома XVI века и церкви в неоклассическом стиле XVIII века. Поместье открыто для винного туризма, проведения свадеб и деловых мероприятий. Юрий Шефлер с 2006 года также является владельцем 25,8% винного дома Tenute di Toscana, принадлежавшего семье маркиза Фрескобальди.

Владимир Дубов — Израиль (Amphorae)

Израильская винодельня, с 2008 года принадлежащая бывшему акционеру ЮКОСа Владимиру Дубову, была основана в 2000 году. Несколько лет производство размещалось в большом сарае на территории закрытой фермы, но когда Дубов впервые ее посетил, на месте сарая уже стояло внушительное каменное сооружение, и окружавшими его пейзажами, как сказано на сайте Amphorae, семья Дубовых была очарована. С 2009 года хозяйство консультирует один из лучших мировых экспертов виноделия Мишель Ролан. В год на Amphorae выпускается около 100 000 бутылок вина. Экскурсия на ферму с дегустацией стоит 140 шекелей с человека (около $43).

Вагит Алекперов — Россия, Крым (Chateau Cotes de Saint Daniel)

В январе 2016 года правительство Республики Крым провело первые торги по продаже государственной земли в Крыму, по информации РБК, 36 га виноградников на этом аукционе приобрела за 163 млн рублей компания, связанная с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Участок находится рядом с небольшой винодельней Алекперова Chateau Cotes de Saint Daniel, выпускающей до 40 000 бутылок сухих, полусладких, десертных вин и портвейнов. Площадь виноградников этого хозяйства — 20 га. Первый урожай здесь был собран в 2008 году, в 2009 году вина Chateau Cotes de Saint Daniel поступили в продажу.

Юрий Ковальчук — Россия, Крым («Новый Свет»)

1,5 млрд рублей заплатила на аукционе в декабре 2017 года дочерняя структура банка «Россия» Юрия Ковальчука за 100% акций завода шампанских вин «Новый Свет». Правительство Крыма обосновало приватизацию предприятия изношенностью основных средств на 60% и потребностью в значительных инвестициях. Завод, основанный князем Львом Голицыным в 1878 году, расположен на 11 га земли и выпускает около 1,5 млн бутылок шампанского в год. В конце XIX века Голицын первым из виноделов получил право использовать герб Российской империи на этикетке, в 1900 году продукция «Нового Света» получила Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

Юрий Ковальчук — Россия, Крым («Массандра»)

Поход банка «Россия» Юрия Ковальчука в отечественное виноделие «Новым Светом» не ограничился. Через три года после покупки завода шампанских вин его структуры за 5,3 млрд рублей приобрели «Массандру», основанную в 1898 году. Виноградники предприятия, которые тянутся на 180 км вдоль Черного моря от Южного до Юго-Восточного берега Крыма, занимают площадь около 4000 га. Компания производит в год по 20 млн бутылок вина около 100 наименований. C винным производством продана и крупнейшая в мире коллекция вин в подземных галереях, которую начал собирать еще князь Лев Голицын.

Сергей Галицкий — Россия, Краснодарский край, Анапа («Галицкий и Галицкий», «Русский терруар»)

Вино от основателя «Магнита» Сергея Галицкого было впервые представлено в ноябре 2019 года, когда права на его дистрибуцию достались компании Simple. Винодельня Галицкого с 68 га виноградников может выпускать 66 000 бутылок вина в год. Хозяйство занимает 200 га, площадь виноградников планируется увеличить до 100 га. Компания «Русский терруар», которой принадлежат товарные знаки «Галицкий и Галицкий», Galitskiy & Galitskiy, Cosaque, «Красная Горка» и La Comete Russe, была учреждена в 2016 году, самому миллиардеру в ней принадлежит 51%, а 49% владеет брат его жены.

Геннадий Тимченко — Россия, Краснодарский край, Геленджик («Усадьба Дивноморское»)

Совладельцем винодельни около «дворца Путина» старый знакомый российского президента стал в декабре 2018 года. Общая площадь виноградников «Усадьбы», основанной в 2010 году, составляет 47 га, объем производства — более 100 000 бутылок в год. При выращивании винограда не используются гербициды, его сбор осуществляется только вручную. Весь собранный виноград обрабатывают в нескольких десятках метров от виноградников. В производственном цеху и в зоне для бочковой выдержки играет классическая музыка, на винодельне считается, что это улучшает качество вина.

Игорь Попов