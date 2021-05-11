 

В России за сутки выявили более 8 тысяч случаев заражения COVID-19

11.05.2021, 11:58, Разное
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В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что 14,2% новых случаев не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели 7 009 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 329 пациентов.

Лидером среди регионов по числу больных в очередной раз стала Москва. За минувший день в городе выявили 2 628 заразившихся. Госпитализировали 1 225 человек. От осложнений, вызванных ковидом, умер 61 пациент.

В первую пятерку по COVID-19 также попали Санкт-Петербург (717 новых случаев), Московская область (657 новых случаев), Ростовская область (205 новых случаев) и Воронежская область (132 новых случая).

Таким образом, всего коронавирусом в России заразились 4,8 миллиона человек. Победили болезнь 4,5 миллиона граждан. С начала пандемии в стране было зафиксировано 113 976 летальных исходов.

С 18 января этого года во всех регионах началась масштабная вакцинация. Россия официально зарегистрировала три препарата – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. К ним скоро присоединится вакцина “Спутник Лайт”.

Президент Владимир Путин назвал стабильной ситуацию с прививками от COVID-19 в стране. Отметим, что сам глава государства вакцинировался еще 23 марта. После процедуры он чувствовал себя хорошо, побочных эффектов у него не было.



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