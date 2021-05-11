Мнение: Результаты переписи населения в КНР.

Результаты переписи населения в КНР, которая проходила в 2020-м году.

II. Основные данные переписи

1. Национальное население. Население страны составляло 1 411,78 миллиона человек, увеличившись на 72,06 миллиона человек по сравнению с населением 1339,72 миллиона человек в 2010 году (данные Шестой национальной переписи населения), увеличившись на 5,38 процента. Среднегодовые темпы роста составили 0,53 процента, что ниже на 0,04 процентных пункта по сравнению со среднегодовыми темпами роста в 0,57 процента с 2000 по 2010 год. Данные показали, что население Китая сохраняло умеренную динамику роста в последнее десятилетие.

2. Население по типам домохозяйств. В стране насчитывалось 494,16 миллиона семейных домохозяйств с 1 292,81 миллиона человек и 28,53 миллиона коллективных домохозяйств с 118,97 миллиона человек. Средний размер семейного домохозяйства составлял 2,62 человека, или на 0,48 человека меньше, чем 3,10 человека в 2010 году. Семейные домохозяйства продолжали сокращаться из-за увеличения мобильности населения и того факта, что молодые люди после брака жили отдельно от родителей в улучшенных жилищных условиях.

3. Население по регионам. Население восточного региона составляло 39,93 процента от общей численности, в центральных районах – 25,83 процента, в западном регионе – 27,12 процента и на северо-востоке Китая – 6,98 процента. По сравнению с данными за 2010 год, доля населения в восточном регионе увеличилась на 2,15 процентных пункта, в центральных районах уменьшилась на 0,79 процентных пункта, в западном регионе увеличилась на 0,22 процентных пункта, а в северо-восточном Китае уменьшилась. на 1,20 процентных пункта. Далее население концентрировалось в экономически развитых регионах и городских кластерах.

4. Половой состав. Из населения страны 723,34 миллиона человек, или 51,24 процента, составляли мужчины, а 688,44 миллиона человек или 48,76 процента – женщины. Соотношение полов (женщины = 100, мужчины и женщины) составило 105,07, что практически соответствует уровню 2010 года. Соотношение полов при рождении составило 111,3, что на 6,8 меньше, чем в 2010 году.

5. Возрастной состав. В возрастной группе от 0 до 14 лет было 253,38 миллиона человек, что составляет 17,95 процента; 894,38 миллиона человек в возрастной группе от 15 до 59 лет, что составляет 63,35 процента; и 264,02 миллиона человек в возрастной группе 60 лет и старше, что составляет 18,70 процента (в частности, было 190,64 миллиона человек в возрастной группе 65 лет и старше, что составляет 13,50 процента). По сравнению с 2010 годом доли людей в возрастных группах от 0 до 14, от 15 до 59 и 60 лет и старше выросли на 1,35 процентных пункта, снизились на 6,79 процентных пункта и выросли на 5,44 процентных пункта соответственно. Доля детей снова выросла, что доказывает, что корректировка политики Китая в области рождаемости дала положительные результаты.

6. Уровень образования. 218,36 миллиона человек имеют высшее образование. По сравнению с 2010 годом количество людей с высшим образованием увеличилось с 8930 человек до 15 467 человек на 100 000 человек, средняя продолжительность обучения для людей в возрасте 15 лет и старше увеличилась с 9,08 лет до 9,91 года, а уровень неграмотности снизился с 4,08 процента. до 2,67 процента. Постоянное повышение уровня образования продемонстрировало достижения в продвижении высшего образования, искоренении неграмотности среди молодежи и среднего возраста и повышении качества населения благодаря упорным усилиям за последние десять лет.

7. Городское и сельское население. В городских районах проживало 901,99 миллиона человек, что составляло 63,89 процента; 509,79 миллиона человек проживают в сельской местности, что составляет 36,11 процента. По сравнению с 2010 годом городское население увеличилось на 236,42 миллиона человек, а сельское население уменьшилось на 164,36 миллиона человек. Доля городского населения увеличилась на 14,21 процентных пункта. Благодаря углубленному развитию новой индустриализации, информатизации и модернизации сельского хозяйства Китая, а также реализации политики, направленной на оказание помощи людям, переехавшим из сельских в городские районы, чтобы получить постоянное место жительства в городах, новая урбанизация Китая неуклонно продвигалась вперед, и строительство урбанизации добился исторических достижений за последние десять лет.

8. Перемещающееся население. Количество населения, проживающего в местах, отличных от места регистрации домохозяйств, достигло 492,76 миллиона человек. В частности, население, которое проживало в местах, отличных от места их регистрации домохозяйства, но все еще в том же городе, составляло 116,94 миллиона, а перемещающееся население – 375,82 миллиона. Из перемещающегося населения население, переехавшее в другие провинции, достигло 124,84 миллиона человек. По сравнению с 2010 годом численность населения, проживающего в местах, отличных от места регистрации домохозяйства, увеличилась на 88,52 процента, населения, которое проживало в местах, отличных от регистрации домохозяйства, но все еще в том же городе, увеличилось на 192,66 процента, а численность перемещающегося населения увеличилась на 69,73 процента. Продолжающееся экономическое и социальное развитие Китая способствовало миграции и мобильности населения, тенденции которой становятся все более очевидными.

9. Население этнических групп. Население этнической группы хань составляло 1 286,31 миллиона человек, что составляет 91,11 процента; этнических меньшинств – 125,47 миллиона, что составляет 8,89 процента. По сравнению с 2010 годом, население этнической группы хань выросло на 4,93 процента, этнических меньшинств – на 10,26 процента, а доля этнических меньшинств увеличилась на 0,40 процентных пункта. Неуклонный рост численности этнических групп полностью отражал всестороннее развитие и прогресс всех этнических групп под руководством Коммунистической партии Китая.

Полностью здесь http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202105/t20210510_1817185.html

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