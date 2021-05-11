 

Немецкий эксперт объяснил решение ЕС не обострять отношения с Россией

11.05.2021, 11:50, Новости дня
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«Расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о нежелании обострять напряженность в отношениях с Россией.

«В Европе российская проблематика не уходит с повестки дня, но на вопросы взаимоотношений с Москвой сейчас есть две точки зрения. С одной стороны, восточноевропейские страны и частично западные европейцы, например, партия «Зеленые» в Германии, выступают за очень жесткий диалог с Россией. С другой стороны, есть более благожелательно настроенная Западная Европа. От ее лица говорит и Жозеп Боррель», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, глава дипломатии ЕС трезво понимает, что конфликт с Россией просто так не остановить, учитывая, что Москва не станет сдавать свои позиции и не вернется к евроатлантизму, как это было в 90-е годы. «Напротив, РФ сама наращивает мускулы и начинает постепенно отходить от сотрудничества с Евросоюзом. Но для Западной Европы такой сценарий тоже неприемлем, поскольку европейцы не хотят терять Россию. Расхождения, конечно, серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну. Зачем? Из-за чего? Из-за разных ценностей? Это смешно», – считает собеседник.

Рар отметил, что сейчас острота противоречий порой доходит до абсурда и привел в пример «борьбу с вакцинами». «ЕС не спешит признавать безопасность тех, кто привит российской вакциной. Означает ли это, что они будут ограничивать въезд для российских граждан? Это безумие. Но если так произойдет, то и РФ ответит зеркально. В таком случае между Европой и Россией вновь опустится железный занавес. Хорошо, что в Евросоюзе еще есть светлые головы, которые понимают, что этого нельзя допустить», – отметил политолог.

Что касается заявлений главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что РФ должна «сойти с пути эскалации», то в данном случае Берлин просто пытается обвинить Москву в провоцировании недавнего конфликта.

«По мнению правительства ФРГ, с Москвой можно вести диалог в том случае, если в РФ прекратится нарушение прав человека в их западном понимании. Но Москва расценивает это как вмешательство в своих внутренние дела. Из-за этого конфликт может стать еще более опасным, поэтому Боррель прав, когда призывает искать точки соприкосновения вопреки существующим противоречиям», – заключил Рар.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства-члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.

В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.



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