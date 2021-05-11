 

Путин поручил обсудить ужесточение правил оборота оружия в связи с ситуацией в Казани

11.05.2021, 11:50, Новости дня
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Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости».

«Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.

Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – сказал Песков.

Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами.

Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка», – сказал Песков. Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения».

Во вторник произошло нападение на школу №175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.



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