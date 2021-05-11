Оружие стрелявшего нашли в гимназии в Казани

Сотрудники силовых структур обнаружили в гимназии в Казани оружие устроившего стрельбу, сообщили в силовых структурах.

«В гимназии найдено его гладкоствольное ружье. Молодой человек получил на него разрешение несколько недель назад, в конце апреля», – сообщил источник ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.