 

Оружие стрелявшего нашли в гимназии в Казани

11.05.2021, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники силовых структур обнаружили в гимназии в Казани оружие устроившего стрельбу, сообщили в силовых структурах.

«В гимназии найдено его гладкоствольное ружье. Молодой человек получил на него разрешение несколько недель назад, в конце апреля», – сообщил источник ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Минобороны Армении опубликовало кадры отступления ВС Азербайджана

03.04 / Минобороны Польши – нас заверили, что военное сотрудничество при новой администрации США будет только нарастать

10.11 / “Невероятно болезненно для меня и нашего народа”. Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном заявление о прекращении войны в Карабахе

17.11 / В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

31.10 / Советник главы УГМК покончил с собой

14.04 / В РГО сообщили о новых данных по потопленному в 1941 году теплоходу «Армения»

29.01 / Представители TikTok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор

14.12 / Песков дал емкую характеристику статье про «второе отравление» Навального

11.08 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн человек

31.03 / Daily Telegraph – мировые лидеры призвали объединиться в борьбе с новыми вызовами пандемий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика