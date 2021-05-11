Мнение: Письмо: “По идее волшебный момент”

Эта автор написала нам, что у нее есть подходящее письмо для разбора писем рыб.

И скромно предложила свое.

Надо ли говорить, что она – фееричный рапан?

И не просто.

Это супер-Штурман-паровоз. Она не только нам рассказывает, кто она и дает инструкции, как ее письмо разбирать, она и героя своего письма с первой минуты взяла в жесткий оборот и стала его вожаком и инструктором, а когда он ее бросил, объяснила ему в письме, почему им нужно расстаться.

Вы же в курсе, что у Штурманов все схвачено, все всегда по плану, даже задним числом.

Разбирайте письмо самостоятельно.

synthetic_opal

Здравствуйте, Эволиция.

Сейчас обсуждаются письма рыб и у меня, кажется, есть подходящее. Буду рада попасть на разбор.

Мне 35, я живу на периферии в курортном городе. Работаю администратором в кафе. Квартира съемная, машины нет, внешность обычная, образование среднее. Ему 42 живет в пригороде столицы, работает в IT, квартира съемная, своя новая машина, зарплата выше моей раза в три, симпатичный.

Мы с Р. Познакомились в прошлом июле на СЗ. У меня была анкета, где я постаралась живо и интересно, рассказать о себе и пара, не особенно новых фотографий, просто, что бы было видно, что я не толстая, две руки, две ноги.

Он очень живо на мою анкету отреагировал, тоже интересно написал, завязалось общение, потом пару раз созванивались. Во время второго разговора, он упомянул что будет играть в онлайн квиз, я до этого играла в чгк, но перестала как раз, из-за пандемии, мне игр очень не хватало, так что я вслух ему позавидовала, он предложил принять участие в игре. Я обрадовалась, так мы увидели друг друга по зуму и он мне вживую очень понравился. Я ему наверное тоже, продолжили общаться. Еще через неделю, он сказал что прилетит в мой город. За границу все равно не выпускали, сказал, что устал и хочет отдохнуть. Спросил покажу ли я ему город.

Я ответила, что-то вроде «Зачем ты сообщаешь такие волнительные новости на ночь, глядя я теперь глаз не сомкну». Надела на него еще колпачок, вообразила, что ему будет трудно добраться из аэропорта в город, хотя там куча общественного транспорта. Приехала встречать его. Он не ожидал. Поехали на автобусе из аэропорта в город, помогла найти гостиницу предложила освежиться, якобы у меня дела поблизости и как отдохнет поведу его гулять. Он предлагал подняться в номер, но я сослалась на то, что в гостиницу чужих из-за короновируса не пускают. Это было правдой, как и то, что я с легкостью могла бы обойти это правило. Подождала его минут 30. Гуляли вдоль моря, болтали. Остановились послушать пожилого аккордеониста, мелочи у меня не было, кинула в шляпу довольно крупную купюру. Он удивился, спросил почему у него не взяла, я скорчила гримасу. Обсудили что оба любим Яна Тирсена, я хотела сказать, что у меня есть такая мечта, что б у меня на свадьбе гармонист, был. Но прикусила язык. Порывался угостить лимонадом или чем-то, было жарко. Я отказалась, но потом все время пила у него воду.

Много болтали, зашли поужинать в рекомендованное мной место. Пробовали ему друг у друга, верней я ему предложила мое попробовать, потом и он мне. Хотел оплатить ужин, но я сказала, что угощать меня могут только близкие друзья. Прилетел он ближе ко второй половине дня. Я рано встаю, он об этом знал, к 12 вечера сразу после ужина я извинилась и сказала что мне рано вставать. Уточнила доберется ли он до гостиницы и попросила проводить меня на такси. Потом пока ждали машину, он под предлогом рассмотреть мой маникюр взял меня за руку. Потом была пара чудесных дней, мы ходили на море, в подводную обсерваторию, это типа такая культ-программа еще до этого выяснили, что он, как и я не хочет ни дайвинга, на кайтинга, ни прыжков с парашютом. Ходили в очень красивое место, райский уголок такой, там были невинные, но очень мне приятные обнимашки, ему было, кажется, интересно с этой стороны меня раскрывать. Думаю он получал удовольствие.

Познакомила его с друзьями они ему не понравились, некоторые были довольно безобразно пьяны, узнав что мой новый знакомый айтишник, хором меня поздравляли. То есть если раньше он не догадывался, о том что он приз для работницы общепита, ему любезно открыли на это глаза. Но в компанию влился славно, попел со всеми под гитару, мы слиняли довольно быстро. Он меня домой проводил, когда пришли я ему подняться не предложила, с сестрой живу. Она мне как раз позвонила пока мы у подъезда обнимались по какому то вопросу, я ей ответила сказала на прощание в трубку «я тебе люблю» но сказала ему практически в шею. Целовались. На другой день он уговорил меня подняться в номер. Смотрели фотографии из его поездок на ноуте, там были фото его бывшей, они встречались и жили в вместе 13 лет и она у него была первая. Он поначалу постоянно пытался он ней рассказывать, но я сказала, что уж что-что а про бывших мне слушать неинтересно. И про своих бывших ни тогда не позже ему рассказывать отказалась. Сказала, что была тогда другим человеком и все это значения не имеет.

В номере предложил сделать массаж. Массаж я обожаю, хотя и знаю что это прелюдия всего лишь, а всегда соглашаюсь (и очень-очень редко у меня после этого бывает секс, я довольно замороженная до него секса не было пару лет). И в этот раз секса не было, я ломалась. Азартно, устроила целое представление из того, что б он всего лишь мою грудь увидел, сама получила удовольствие и его распалила, а потом по объективной причине нам надо было идти. Столик в ресторане ждал, в пандемию они были на вес золота из-за не полной посадки. Он говорил, что тот вечер в гостинице ему шаблон сломал. Звал приехать на следующие выходные. А я и сама хотела его уже. Приехала. Мы и там хорошо провели время, играли в квиз, познакомил с друзьями. Секс, чудесный. Разморозил он меня в этом плане. А я думаю, что увлекла его на какое-то время. На следующие выходные договорились поехать вдвоем в красивые места еще дальше от меня, чем он живет. Но что-то случилось, он передумал остались в его городе. Я нашла нам интересный квест рум, оплатила, в ресторанах с того первого раза платил он всегда, но мне предоставляют скидку в моем городе практически везде. За такси в моем городе платила всегда я, потому что я вызывала убер, суммы не символические, но никогда не заостряла внимания и его простила внимания на такое не обращать. Билеты себе на самолет покупала сама, они были объективно не дорогие для билетов и моих доходов, то есть на самом деле не делала я ничего такого, чего не делаю обычно, просто для себя.

Когда приезжала к нему подарил оба раза очень красивые букеты. Я восхищалась, но их у него оставила. Прибирался, покупал вкусненькое, стараясь учитывать мои вкусы. Так вот, вместо поездки в интересное место мы остались в его городе, дня на 3 получается вместо 2, я на самом деле огорчилась и более того, знай я заранее что это опять такая встреча квиз-еда-секс, то скорей всего не поехала бы. Но раз уж явилась, решила что надо получать удовольствие, у хорошей подруги которая живет в его городе был ДР я решила к ней зайти поздравить, раз такая оказия. Он отказался, не хотел случайно встретить бывшую, то есть опять ему компания моя не понравилась, а мне его компании все с кем знакомил понравились очень, думаю взаимно. Кое с кем я до сих пор общаюсь по приятельски. В тот раз он забрал меня из аэропорта, чем удивил, я думала раз я не прямо к нему, то сама буду добираться, но он был очень галантен и нежен. Отказался от моего предложения посидеть у подруги и потом вместе прибраться у него. Вечером встречались уже с его друзьями в парке.

Потом шли вдвоем к машине, ночь парк, пели вдвоем песенку. По идее волшебный момент. Но мне показалось, что елочный шар не настоящий. На другой день он работал, я читала книжку в соседней комнате, ему было не ловко наверное, не развлекать меня. Не знаю. Я сказала, что если на автобусе добираться то тогда и ждать не надо, как раз сейчас если выйду то к рейсу поспею. Он неуверенно согласился. Я про себя решила, что мне на фиг не нужно такое общение где зовут на пикник, а в результате никуда не едем, а еще и добираться самой. Он видимо увидел мои щи, сказал нет подожди это не правильно, я тебя довезу. Пока дорабатывал, ему обед приготовила и подмела дома. Сажая меня на самолет, спросил сколько ж я зарабатываю, я сказала, ответного вопроса не задала, лицо у него было странное.

Спрашивал, не перееду ли я жить поближе. Я собиралась как раз проходить полугодовые курсы, на новую профессию, сказала что можно будет после них, как раз на новом месте буду крепче на ногах стоять.

Я на работу хожу 6 дней в неделю, и на самом деле в таком темпе не могла к нему кататься, а он работал удаленно, но мой город ему не особо нравился. И я не могла ему предложить останавливаться у меня из-за сестры с которой живу и требовать, что б снимал гостиницу было совестно. На его вопрос, как встречаться я написала вот такое письмо

«Здравствуй, === пишу тебе под ту мелодию, которую ты послал, мне E puro fobca dafluic eque pure. Печать чистых вод. Думаю это лучшая музыка, которую ты мне посылал, и еще она похожа на твои глаза.

Пишу c вечера, а отправляю утром потому что мне надо было с этим письмом переспать, перечитать его и убедиться, что я все делаю правильно.

Я все думаю о том что ты мне сказал в субботу, ты знаешь я поняла это так, что при знакомстве я тебе в общем-то понравилась и ты хотел бы его, знакомство, продолжить. С моей стороны примерно тоже самое. Интересно было бы узнать тебя лучше.

Но я все-таки очень далеко живу и на данный момент, знаю что не могу переехать поближе к тебе. Не то, что бы это от меня требуется, но ты сам говорил, что через годик уже можно бы. Могла бы переехать в центр когда-нибудь в будущем, и раньше, об этом мечтала, но это не очень важно в данный момент, потому, что речь идет о здесь и сейчас.

И я не могу ездить к тебе так часто, как хотелось бы, хотя ты прав в центре веселее и интересней. Но погода не лучше, нет. Думаю ты так считаешь просто потому, что особо-то и не бываешь на улице. ))) Вот у нас погода с конца сентября по конец мая просто божественная. А у меня даже не будет шанса тебе это показать.

Я серьезно подумала, головой и поняла, что приглашать тебя к себе ни за что нельзя. Раньше, когда мы только начинали общаться, можно было бы, а за три (5?) недели все изменилось. Из-за сестры в основном. Она в этой истории третий лишний. Все это снова когда-нибудь изменится, но я понятия не имею, как это переждать. У меня нет решения и эта не та ситуация которую можно просто «подвесить», а пока ездить к тебе самой. Потому что, как я и писала выше мы с тобой друг другу просто понравились и хотелось бы продолжить знакомство. Но два раза в неделю, тратить на дорогу от 3.5 до 5 часов, для того что бы получше узнать понравившегося парня я не могу. Не ездят к кому-то так запросто лишь потому, что на ночь сказали «ты хорошая».

И так, как я тебе просто нравлюсь и ты мне просто нравишься, не будет большой беды, если из этого ничего не выйдет.»

Я не видела выходов и правда понимала, что придется расставаться, хотя и сожалела об этом. Видимо из чувства противоречия он приехал еще один раз, я опять очень постаралась его развлечь, сводила в спа за которое платила сама, сварила борщ о котором он просил, познакомила с сестрой, которой он не понравился. Он вернулся домой и через четыре дня бросил меня по смс. Написал даже что-то вроде «ты симпатичная найдешь себе еще кого-то».

Но уж если как развивать эти отношения я не знала, то точно знала что мне надо делать если он меня бросит, блог читаю давно. Я сказала ок, как хочешь. Сожалений не выражала, ни за что не благодарила напоследок. Он еще порывался это как то обсудить, но я подумала это не в моих интересах, только заверила, что при случайной встрече буду вполне рада его видеть, никаких сцен. Его охлаждение не было внезапным, я думала он меня бросит после моего второго приезда. Видела, что его симпатия перестала расти уже.

Он написал мне на другой день, дельный совет как выбрать телефон. Я телефон купила именно этот, но отвечать не стала. Подумала, что имею право он меня бросил в конце концов.

Потом писал через неделю и через две. Я не отвечала. Лайкал на фб, комментировал, я игнорировала. Потом перестал. Только с новым годом поздравил (3 месяца прошло), я уже не так обижалась, ответила формально. После этого с днем рождения он меня поздравлять уже не стал в январе, но в марте я сама его поздравила. Он обрадовался, хотел позвонить. Я трубку не взяла, он написал

«Послушай, жизнь – это неожиданная штука, в ней разное случается. Но чтобы оно случалось, надо оставлять двери открытыми. Понимаю, что такое общение может быть болезненным, и только ты знаешь, насколько. Я тебе просто хотел сказать, что, с моей точки зрения, эта история не закончена, и если ты открыта для того, чтобы осторожно перевернуть страницу и посмотреть, что там в ней глубже, то я тоже. Предлагаю пока просто общаться и при возможности встретиться на чашку кофе.»

Я ответила «А мне то это зачем?»

Он что-то довольно пустое ответил. Потом прислал очень красивый букет. Я стала общаться подружелюбней, по приятельски. И буквально за неделю общения он опять позвал меня приехать, на такое же времяпрепровождение, как было.

«===не сомневаюсь что будет весело. Но не надо путать попу с пальцем. Летом я ездила к парню, про которого думала, что он в меня влюблен. К парню который меня бросил, ездить маразм.»

«А, все-таки слово “бросил” неправильно описывает эту ситуацию. Хотя я понимаю, что тебе обидно. Но все-таки это другой случай. Мне кажется, что все случилось слишком быстро и напряжённо. Чего я хочу сейчас – просто пообщаться и потусить вместе без каких-либо ожиданий и без преждевременной игры в любовь. Мне кажется, что есть шансы, что так получится что-то интересное. Мне кажется, что между нами возможно что-то большее. И хотел бы попробовать еще раз, только без спешки и более честно. Что ты теряешь? В худшем случае просто хорошо проведешь время»

«Я была честна с тобой и с собой, и мне грустно, что ты не был честен. Но теперь это не важно, для меня все закончено. Ты просто знакомый с которым ничего быть не может.»

На это он уже ничего не ответил. Честно, говоря если бы я могла как то вырастить его симпатию, я бы еще постаралась. Но я и до этого старалась. Разницу в ОЗ компенсировать не получается, багов своих, если честно, почти не вижу. Я не вывезу эту историю. Но вы мне хоть на баги мои укажите, я с ними еще буду работать. Раньше то я еще хуже была.

Написала ему через пару дней, под предлогом что звал же просто общаться, что-то на тему «вот букет завял». Он мне ответил, что «букет который я выбросила, расцветет в чьем-то чужом саду»

Ответила, что буду только рада.