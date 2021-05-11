Welt – ужесточение климатических целей в Германии ударит по карману потребителей

После того, как Федеральный конституционный суд отчитал Берлин за невыполнение своих климатических обязательств, немецкие власти решили ужесточить борьбу с глобальным потеплением, пишет Welt. К 2025 штраф за выбросы CO2 может увеличиться почти в три раза. При чём в конечном счёте расплачиваться за всё это придётся обычным потребителям, объясняет немецкий телеканал.

«Насколько мы ценим будущее наших детей? Как много денег мы готовы отдать, чтобы выбросы CO2 к середине 2100-ых достигли нейтральных показателей? В ближайшие годы на этот вопрос нужно будет ответить политикам и обществу». Всё это были комфортные мысленные эксперименты до тех пор, пока акцент делался на фразе «в ближайшие годы». Но с тех пор как Федеральный конституционный суд отчитал немецкое правительство, временные рамки стали гораздо уже.

В будущем может так сложиться, что залезать в кошелёк на автозаправках Германии будет ещё больнее. Цену за выбросы CO2 собираются поднять, чтобы сделать езду на машинах менее привлекательной. На Петерсбергского климатического диалоге канцлер Германии Ангела Меркель дала чётко понять, что за защиту климата всем придётся заплатить цену.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Но правда и в том, что недостаточная защита или её отсутствие будут стоить гораздо больше. Речь идёт не только о финансовых потерях, но и утрате жизненного пространства, средств к существованию, а также гибели людей.

Сейчас промышленность платит €25 за тонну выбросов CO2. К 2025 году это цена вырастит до €55 за тонну. Зелёные даже требуют повысить её до €60 уже через два года. За всё это придётся расплачиваться потребителю.

Ощутимее всего это отразится на ценах в супермаркете. К примеру, 1 кг говядины будет стоить почти на 50 евроцентов дороже. Билет из или в Майорку подорожают на €26,25. А при езде на автомобиле за литр бензина нужно будет платить на 8 евроцентов больше. Но тот, кто при приобретении электрических приборов или машины будет задумываться об энергозатратах, сможет избежать повышения ежедневных расходов.

КЛАУДИЯ КЕМФЕРТ, профессор энергетической экономики: Потребители должны по возможности подготовиться к тому, что от ископаемых источников энергии нужно будет отказаться. В будущем, принимая все инвестиционные решения, касающиеся, например, монтажа системы отопления или её замены, а также покупки транспорта, нужно задумываться о переходе на альтернативы.

Части расходов получится избежать благодаря новым технологиям. К примеру, Lufthansa тестирует на своих самолётах плёнку наподобие акульей кожи. Она снижает сопротивление воздуха и в год экономит 11 700 тонн выбросов CO2 и соответственно деньги.

Дата выхода в эфир 07 мая 2021 года.