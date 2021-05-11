Мнение: Об ответственности бизнеса

Некоторые бизнесмены искренне убеждены, будто они всего добились самостоятельно, и потому ничего не должны ни обществу, ни государство, которые скорее мешали им, нежели помогали.

Пожалуй, так может рассуждать отшельник, живущий в тайге с одним ружьём и двумя топорами. Отшельник сам построил себе дом и сам добывает себе еду, а его товарообмен с «цивилизацией» настолько эпизодичен и незначителен, что им можно пренебречь.

Условный владелец автосервиса называть себя полностью самостоятельным уже не может. Государство следит за соблюдением правил игры, благодаря которым бизнесмен может планировать бизнес на годы вперёд. Сотрудники автосервиса заказывают запчасти и крутят гайки. Клиенты автосервиса оплачивают его услуги. Бизнесмен зависит от общества и государства столь же сильно, как глаз, например, зависит от остального организма. Если поднять автосервис на грузовом вертолёте и перенести его в тайгу, автосервис придётся закрыть — медведи слесарями работать не могут, а проезжающие раз в три года на вездеходе геологи не смогут окупить затрат на ведение бизнеса. Автосервис нельзя вырвать из городской инфраструктуры, как нельзя вырвать глаз у человека. Плавая в стеклянной банке, глаз будет совершенно бесполезен.

Бизнесмен может сказать: я не собираюсь никого благодарить, так как я ничего не получаю бесплатно, я расплачиваюсь с каждым сполна. Клиенты получают от меня отремонтированные машины, сотрудники — зарплату, государство — налоги. За пределами этих выплат у меня нет никаких обязательств. Я полностью независим, и я имею полное право распоряжаться своими капиталами по своему усмотрению.

С юридической точки зрения такая логика верна. Однако бизнесмены имеют право распоряжаться своим капиталом исключительно потому, что мы живём при капитализме, и государство считает нужным защищать институт частной собственности. Общество могло решить иначе — например, запретить частную собственность и доверить общее руководство предприятиями специально обученным чиновникам, как это было при плановой экономике. Бизнесмены были бы вынуждены подчиниться общему решению, так как существовать вне общества, как я показал выше, бизнес не может.

Общество дало бизнесменам право владеть капиталом и управлять бизнесом по очень веской причине: история убедительно доказала, что только капитализм позволяет обществу быть богатым, гуманным и технологически развитым. Но всё же бизнесменам следует помнить, что это не они «добились всего сами», а общество вручило им печати руководителей, рассчитывая, что под руководством бизнесменов экономика будет процветать. Особенно верно это соображение для сверхбогатых людей: владельцев торговых сетей, металлургических комбинатов и крупных банков. Как с точки зрения общества, так и с точки зрения государства крупные бизнесмены являются самоназначенными чиновниками, у которых есть серьёзнейшие обязательства перед своей страной. Мы регулярно видим по телевизору, как власть просит крупный бизнес помочь с рабочими местами, взяться за сложную и опасную стройку или ещё как-нибудь проявить патриотизм. Раз общество доверило крупному бизнесмену градообразующее предприятие, бизнесмен должен учитывать нужды общества.

Мы привыкли думать, что чиновников кто-то назначает: или выбрав лучшего из представителей номенклатуры, или по итогам конкурса, или по совокупности заслуг перед начальством. Однако крупные бизнесмены, по сути, тоже чиновники, которые «покупают» свои должности владельцев бизнеса за наличные. Такая «покупка» не имеет ничего общего с одним из видов коррупции — покупкой государственной должности. Если коррупционер «путает свою шерсть с государственной», то бизнесмен все успехи и неудачи бизнеса чувствует на собственной шкуре. Система получается эффективной: чем лучше бизнесмен работает, тем большая доля экономики оказывается под его контролем. При этом владелец завода — не испанец в железном панцире, захвативший деревушку безответных туземцев, а скромный аппаратчик, которому общество доверило управление заводом на весьма строгих условиях. Даже если Генри Форд построил завод на свои деньги и по своему плану, это ещё не значит, что он построил завод «полностью самостоятельно». Завод строило всё общество, которое, впрочем, доверило Генри Форду руководить процессом.

Злые языки любят пересчитывать деньги богачей из списка «Форбс», сравнивать их состояние со своими зарплатами. Так делать нельзя, причём не только потому, что состояние миллиардера надо сравнивать с общей стоимостью своего имущества, а зарплату — с месячным доходом. Главная ошибка в том, что металлургический комбинат крупного бизнесмена — не его личная игрушка, как яхта или автомобиль, а фрагмент экономики, который принадлежит по сути всему обществу, и который общество доверило бизнесмену. Комбинатом всё равно кто-нибудь управлял бы — не бизнесмен, так значит ответственный сотрудник соответствующего ведомства или министерства. При этом в любом случае комбинат бы давал работу тысячам сотрудников, платил бы налоги, производил продукцию. При капитализме комбинатом владеет бизнесмен, так как общество решило, что именно капиталист справится с управлением и развитием лучше других. Таким образом, фразу «бизнесмен Пупкин владеет меткомбинатом за 100 млрд рублей и яхтой за 1 млрд рублей» правильно читать так: «бизнесмен Пупкин управляет меткомбинатом за 100 млрд рублей и владеет яхтой за 1 млрд». Управляет не в том смысле, что лично ходит в каске по рабочей территории с 8 до 20, а в том смысле, что принимает стратегические решения — когда строить новый цех, когда докупать месторождение руды, когда сворачивать производство.

Я намеренно вынес за скобки вопрос происхождения капиталов. Даже если бизнесмен «начал с нуля» и достиг всего «своим трудом», его положение всё равно схоже с положением условного министра, начинавшего карьеру простым клерком. И тот, и тот — слуги общества, просто с разными полномочиями, разной сферой ответственности и с разной зарплатой. Если бизнесмен заявляет, что он «ничего не должен обществу», он прав с юридической точки зрения — как прав совершеннолетний ребёнок, заявляющий, что ничего не должен родителям. Действительно, закон освобождает детей от обязательств перед родителями, делая исключение только для некоторых достаточно редких обстоятельств. Вместе с тем при голосовании за законы депутаты думают не об абстрактной справедливости, а о благе общества и об интересах своих избирателей. Если кто-то прав с юридической точки зрения, это ещё не значит, что он действительно прав.

PS. Это семьдесят девятая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

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