 

Бренд Mercedes-Benz начнет продажи электрических минивэнов EQT в 2022 году

11.05.2021, 11:20, Новости дня
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Немецкий бренд Mercedes-Benz официально представил новый электрокар Mercedes-Benz EQT.

Автомобиль предложен пока в виде концепта, однако в дальнейшем предполагается поступление серийной модификации. В свою очередь, новый электрокар обладает стильной головной оптикой, заглушкой вместо радиаторной решетки, а также крупными колесными дисками. Особенностью компактвэна называют сдвижные двери.

Кроме того, в салоне применили качественные материалы отделки, а также уникальные дефлекторы для поддержания качественной вентиляции в салоне. Предполагается, что модель получит единственный электромотор с мощностью 102 л.с. Кроме того, запас хода данного электрокара составит около 265 километров без подзарядки.



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