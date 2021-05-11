Бренд Mercedes-Benz начнет продажи электрических минивэнов EQT в 2022 году

Немецкий бренд Mercedes-Benz официально представил новый электрокар Mercedes-Benz EQT.

Автомобиль предложен пока в виде концепта, однако в дальнейшем предполагается поступление серийной модификации. В свою очередь, новый электрокар обладает стильной головной оптикой, заглушкой вместо радиаторной решетки, а также крупными колесными дисками. Особенностью компактвэна называют сдвижные двери.

Кроме того, в салоне применили качественные материалы отделки, а также уникальные дефлекторы для поддержания качественной вентиляции в салоне. Предполагается, что модель получит единственный электромотор с мощностью 102 л.с. Кроме того, запас хода данного электрокара составит около 265 километров без подзарядки.