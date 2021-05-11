 

Преемника Lada Largus FL вновь сфотографировали во время испытаний

11.05.2021, 11:20, Новости дня
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Румынский бренд Dacia тестирует обновленный универсал Logan MCV, который в РФ предлагается в продаже под именем Lada Largus.

Производитель продолжает сохранять интригу в отношении автомобиля, сохранив плотную защитную пленку на кузове. Вместе с тем по фотографиям видно, что новый универсал обладает модернизированной передней частью кузова, где установили новые фары, бампер, а также видоизмененный капот. Кроме того, технические параметры соответствуют предшествующему поколению универсала.

Под капотом установят 1-литровый двигатель. В турбированном исполнении мощность универсала достигает 90 л.с. Покупатели смогут выбрать модель с механической коробкой передач или с вариатором. Официальный дебют обновленного универсала Dacia Logan MCV состоится до конца текущего года.



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