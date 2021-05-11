Немецкий политик Тино Крупалла потребовал снять антироссийские санкции

Ограничения и другие подобные меры Запада против РФ поддерживают в Европе далеко не все. Немецкий политик Тино Крупалла выступил с требованием снять антироссийские санкции.

Страны Запада с подачи Соединенных Штатов все более ужесточают ограничения против Российской Федерации. Однако такие меры на самом деле вредят только Европейскому Союзу, о чем не устает повторять МИД РФ. Санкции странами Запада были введены по политическим мотивам после референдума в Крыму, а также суда над Алексеем Навальным. Соединенные Штаты требуют остановки строительства «Северного потока-2» и прекращения сотрудничества западных компаний с российскими партнерами.

Однако не все в Европе поддерживают подобную риторику. Так, Тино Крупалла, руководитель партии «Альтернатива для Германии», требует снять санкции в отношении России. Благодаря сотрудничеству с Москвой Европа может существенно улучшить свое экономическое положение. Все введенные рестрикции, уверен немецкий политик, необходимо безотлагательно отменить.

Главной целью своей политсилы Крупалла считает мир в Европе и на планете, и без дружбы с Кремлем он невозможен. Политик называет Россию частью Европы, и этот факт нельзя игнорировать. Председатель «Альтернативы» предлагает устроить определенную «разрядку» в связях с Москвой. Как пишет «Политэксперт», «Северный поток-2» должен стать для Германии и всего ЕС основанием энергетической безопасности.