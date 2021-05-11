Анастасия Волочкова плакала из-за разочарования в своем возлюбленном на Мальдивах

В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова публиковала яркие кадры своего романтического отпуска, который она проводила с возлюбленным на Мальдивах. Однако недавно балерина разместила пост, в котором призналась, что разочаровалась в Олеге, из-за чего плакала на острове.

На время отдыха пара вновь воссоединилась, хотя в канун своего 45-летия балерина сообщала о том, что ее сердце опять свободно. С января до конца мая Анастасия Волочкова даже не вспоминала о возлюбленном. Однако перед поездкой на Мальдивы она сообщила, что помирилась с Олегом.

Как пишет издание Teleprogramma, личность своего избранника артистка тщательно скрывает. Ранее она признавалась, что сама не знает, чем занимается ее возлюбленный. Несмотря на этот факт, балерина встречалась с ним девять месяцев и даже хотела стать его женой.

В посте Анастасия Волочкова написала, что «поплакала от разочарования». По ее словам, в мужчинах она больше всего ценит мужество и благородство. Однако часто балерина наделяет представителей сильного пола теми чертами, которыми они изначально не обладали. Она «дорисовывает» эти качества, но в какой-то момент понимает, что «краски только в ее руках». После этого у знаменитости происходит «переоценка ценностей».