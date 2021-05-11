Ольга Бузова после выписки из клиники отправилась на шашлыки

Российская ведущая Ольга Бузова после выписки из больницы, где перенесла экстренную операцию, отправилась на шашлыки. Несмотря на слабость, теледива захотела провести праздники так, как это делают большинство россиян.

Ольга Бузова уже ответила хейтерам на массовые обвинения в хайпе на проблемах со здоровьем. Она заявила, что операции не бывают простыми, а из наркоза все выходят по-разному. Выходные экс-ведущая «Дома-2» решила провести на природе, поскольку ей полезно гулять на свежем воздухе.

В профиле знаменитости в социальной сети Instagram появилось атмосферное фото, сделанное на открытой веранде у воды. Также звезда заявила, что на майских праздниках попробует шашлыки.



Изображение взято с: Instagram @buzova86

В адрес Бузовой посыпался негатив после публикации ее роликов из реанимации. Поток агрессии оказался настолько сильным, что теледиву начали защищать Филипп Киркоров и Дима Билан. Длительный пост этой теме посвятила правозащитница Екатерина Гордон. Она заявила, что Бузова просто заигралась.

Источник: www.instagram.com