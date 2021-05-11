 

“Ах, какая женщина”. Дорофеева позировала с рукой между расставленных ног

11.05.2021, 11:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Чего бы вам хотелось прямо сейчас? Я вот дико хочу на музыкальный фестиваль”, – написала она.

На одном из снимков Дорофеева запечатлена сидящей на стуле с широко расставленными ногами. Правую руку она положила между ног.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Ах, какая женщина”, – прокомментировала подписчица nika.midnight.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / В мессенджере WhatsApp появилась новая угроза

01.05 / Италия собирается купить у Украины дополнительные двигатели для ракеты Vega

11.02 / В Анкаре исключили отказ от российских С-400

18.03 / САП сообщила о завершении досудебного следствия по делу о злоупотреблениях в ОАСК

30.09 / Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США

31.08 / В РФ обвинение запросило для членов бахчисарайской группы “Хизб ут-Тахрир” от 15 до 21 года тюрьмы

07.05 / Степанов назвал сроки поставок вакцины Novavax в Украину

29.01 / “Никому не запрещено писать фантастику”. Кулеба прокомментировал доктрину “Русский Донбасс”

15.01 / Назван срок передачи ВМФ третьего носителя ядерных торпед «Посейдон»

16.04 / Повышение учетной ставки НБУ стимулирует инфляцию – экс-министр финансов Уманский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика