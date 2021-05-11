 

Жена главы миграционной службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, показала мать – ровесницу своего мужа

11.05.2021, 11:12, Новости дня
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Она посвятила публикацию ее дню рождения.

“Ты мой лучик счастья и моя лучшая подруга. Люблю тебя безгранично и желаю тебе всегда только самое прекрасное”, – написала она.

“Думала, подружка. Какая молодая и красивая мама”, – прокомментировали фото подписчики жены Соклюка.

“От всей души маме счастья! Хотя, такая дочь – это уже счастье”, – присоединились к поздравлениям фолловеры.

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Публикация от Анастасия Соколюк (Зинченко) (@nastyazinchenko_)

9 мая Анастасия Соколюк, отвечая на вопросы подписчиков под совместным фото с матерью, сообщила, что на тот момент ей было 43 года.

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Публикация от Анастасия Соколюк (Зинченко) (@nastyazinchenko_)

Контекст:

Зинченко познакомилась с Соколюком зимой 2020 года, когда в первые дни после объявления пандемии, вызванной коронавирусом, отказалась покидать Ухань (Китай) без своей собаки по кличке Мишель, так как для ее эвакуации понадобились специальные документы.

Соколюк по долгу службы помогал Зинченко с решением вопроса. О том, что между ними в процессе завязались романтические отношения, чиновник сообщил осенью 2020 года. 

20 февраля 2021 года 43-летний Соколюк и 23-летняя Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко сменила фамилию, став Анастасией Соколюк. Комментируя 20-летнюю разницу в возрасте, жена Соколюка в Instagram призналась, что не ощущает ее или же ей кажется, что муж старше не более, чем на пять лет. Максим Соколюк и мать его жены – ровесники, они родились в 1977 году.

От предыдущего брака у Соколюка есть двое детей – Дарья и Денис. С первой женой Юлией чиновник прожил в браке 20 лет. В марте он рассказал, что решение о разводе стало для нее неожиданностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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