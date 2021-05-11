 

Жертвами стрельбы в школе в Казани стали дети, охранник и уборщица – Telegram-канал Mash

11.05.2021, 11:12, Новости дня
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“Напали два подростка. Одного задержали, второй отстреливается на третьем этаже. […] Первым убили охранника: он пытался помешать войти в школу с оружием. Еще одна погибшая – уборщица”, – говорится в сообщении.

Позже Mash написал, что задержанный стрелок, убивший девять человек, – 19-летний Ильназ Галявиев.

При задержании он якобы заявил, что по адресу его прописки заложена бомба.

Telegram-канал отметил, что возле школы есть раненые дети, им оказывают помощь.

Источник ТАСС сообщает, что в результате стрельбы пострадали 32 ученика, их везут в больницы. В момент нападения в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников учреждения, из которых 52 – педагоги.

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая, есть информация о девяти погибших. По некоторым данным, в нападении участвовали два вооруженных автоматами подростка в масках, одного из них задержали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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