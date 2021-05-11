“Двери в Альянс должны оставаться открытыми”. В Бухаресте на саммите девяти стран НАТО обсудили агрессию РФ против Украины

Он отметил, что во время саммита его участники обсудили ситуацию в Украине, в частности эскалацию возле границ страны со стороны России, а также продолжающуюся оккупацию РФ Крыма, Донецка и Луганска.

В саммите в Бухаресте принял участие президент США Джо Байден. Он “подчеркнул свою приверженность восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений”, сообщается на сайте Белого дома 10 мая.

“Президент Байден заявил о своей поддержке усиления сдерживания и обороны НАТО, а также о важности повышения устойчивости союзников к пагубным экономическим и политическим действиям стратегических конкурентов”, – говорится в сообщении.

В совместной декларации стран “Бухарестской девятки” по итогам саммита отмечается, что НАТО сталкивается с явными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений.

“Агрессивные действия России и наращивание военного потенциала в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов основанному на правилах международному порядку”, – подчеркиваются в документе, опубликованном на сайте президента Польши 10 мая.

Контекст:

Саммит девяти стран – членов НАТО из Восточной Европы организован президентами Румынии и Польши, Клаусом Йоханнисом и Дудой. В нем также приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президенты Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы. В марте совместное письмо с приглашением Байдена принять участие в саммите направили Йоханнис и Дуда, писало Deutsche Welle.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Отмечалось, что в учениях, кроме кораблей, будут участвовать самолеты и вертолеты.

15 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Россия объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. В МИД Украины подчеркнули, что согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Запрет не касается коммерческих судов.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

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